Турчинов: фракция БЮТ готова вернуться в Верховную Раду
11:12, 22 апреля 2007Политика
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Политик отвел на все 2 недели
Парламентская фракция Блока Юлии Тимошенко готова вернуться к работе в Верховной Раде на время проработки законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.
Об этом в эфире “5 канала” вечером 21 апреля заявил заместитель лидера фракции Александр ТУРЧИНОВ.
В частности, по его словам, возвращение в ВР возможно лишь в одном случае - для корректировки законодательства, которое обеспечит выборы. “Но не когда-то через полгода, через год-два, а буквально в течение двух недель”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.
“Все другие изменения нас не интересуют. Все другие изменения будут приняты новым парламентом, который, я уверен, мы изберем в ближайшее время", - заявил А.ТУРЧИНОВ.
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