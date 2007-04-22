Турчинов: фракция БЮТ готова вернуться в Верховную Раду

Парламентская фракция Блока Юлии Тимошенко готова вернуться к работе в Верховной Раде на время проработки законопроектов, необходимых для проведения досрочных парламентских выборов.

Об этом в эфире “5 канала” вечером 21 апреля заявил заместитель лидера фракции Александр ТУРЧИНОВ.

В частности, по его словам, возвращение в ВР возможно лишь в одном случае - для корректировки законодательства, которое обеспечит выборы. “Но не когда-то через полгода, через год-два, а буквально в течение двух недель”, - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

“Все другие изменения нас не интересуют. Все другие изменения будут приняты новым парламентом, который, я уверен, мы изберем в ближайшее время", - заявил А.ТУРЧИНОВ.