Через 80 лет после коллективизации мир Сталина остается с нами

Восемьдесят лет тому назад, осенью 1930 года, Иосиф Сталин начал проведение насильственной политики, которая изменила ход истории и привела к десяткам миллионов смертей по всему миру на протяжении десятилетий. В ходе жестокой и массированной кампании «коллективизации» он поставил советское сельское хозяйство под контроль государства.

Сталин осуществлял коллективизацию, несмотря на массовое сопротивление, которое началось, когда сначала советская власть пыталась ее внедрить весной предыдущего 1929 года. Советское руководство прибегало к расстрелам и депортациям в Гулаг, чтобы предотвратить любое противодействия. Однако большое количество советских граждан оказывали сопротивление: казахские кочевники убегали в Китай, украинские фермеры – в Польшу.

Осенью расстрелы и депортации возобновились и дополнились экономическим принуждением. Частные фермеры облагались налогом, пока не входили в колхоз, а колхозам было разрешено воспользоваться семенным зерном отдельных крестьян, которое они планировали посеять на следующий год.

Как только была проведена коллективизация аграрного сектора СССР, начался голод. Лишив крестьян их земли и сделав их де-факто государственными служащими, Москва получила возможность через коллективные хозяйства контролировать людей и все, что они производят.

Однако контроль это не тврочество. Оказалось невозможным на протяжении одного вегетационного периода превратить среднеазиатских кочевников в производительных фермеров. Начиная с 1930 года, около 1,3 миллиона человек голодали в Казахстане, поскольку их убогий урожай был реквизирован в соответствии с директивами центра.

В Украине в 1931 году урожай был неудачным. Причин было много: плохие погодные условия, вредители, нехватка поголовья скота после того, как крестьяне предпочитали забить его, а не потерять в колхозе; нехватка тракторов, расстрелы и депортации лучших фермеров, плохое проведение посевной кампании и жатвы, вызванное коллективизацией самой по себе.

«Как мы можем ожидать построения социалистической экономики, - спросил украинский крестьянин, - когда мы все обречены на голод?» Сейчас, после 20 лет обсуждения советских документов, мы знаем, что в 1932 году Сталин сознательно превратил колективизационный голод в Украине в преднамеренную кампанию политически мотивированного голодомора. Сталин представил неурожай как знак украинского национального сопротивления, которое требует твердости, а не уступок.

По мере того, как голод распространялся летом, Сталин рафинировал свое объяснение: голод был саботажем, местные коммунисты-активисты были диверсантами, которых защищали высшие властные инстанции, а все вместе они были платными иностранными шпионами. Осенью 1932 года Кремль издал ряд указов, которые гарантировали массовую гибель людей. Один из них отрезал все поставки общинам, которые были не в состоянии сдать свои квоты зерна.

Между тем коммунисты забирали все продукты питания, которые только могли найти, как вспоминал один крестьянин, «вплоть до последнего зерна», а в начале 1933 года границы Советской Украины были заблокированы таким образом, чтобы голодающие не могли обратиться за помощью. Умирающие крестьяне собирали яровые под вышками с автоматчиками.

Свыше пяти миллионов человек умерли от голода или связанных с ним болезней в СССР в начале 1930-х, причем 3,3 миллионов из них – в Украине. Около трех миллионов из них выжили бы, если бы Сталин просто прекратил реквизицию и экспорт на несколько месяцев и предоставил людям доступ к зернохранилищам.

Эти события остаются в центре Восточноевропейской политики и до этого дня. Каждый ноябрь украинцы отдавали дань памяти жертв 1933 года. Но Виктор Янукович, нынешний украинский президент, отрицает особенные страдания украинского народа – это поклон официальной исторической риторике России, которая стремится размыть чрезвычайную беду коллективизации в настолько расплывчатую трагедию, что там нет четко определенных преступников или жертв.

Рафал Лемкин, польско-еврейский юрист, который создал понятие «геноцид» и изобрел этот термин, не согласился бы с этим: он назвал украинский голод классическим случаем советского геноцида. Как знал Лемкин, террор следовал за голодом: крестьяне, которые пережили голод и ГУЛАГ, стали следующими жертвами Сталина. Большой террор 1937-1938 лет начался с кампании расстрелов – направленной главным образом против крестьян, – которая унесла 386 798 жизней по всему Советскому Союзу, причем непропорционально большое число из них в Украине.

Коллективизация отбрасывает длинную тень. Когда нацистская Германия вторглась в западные регионы Советского Союза, немцы оставили колхозы неприкосновенными, справедливо видя в них инструмент, который позволил бы им направить украинские пищевые продукты на свои собственные цели и морить голодом того, кого они захотят.

После того, как Мао сделал революцию в 1948 году, китайские коммунисты переняли сталинскую модель развития. Это значило, что около 30 миллионов китайцев умерли от голода в 1958-1961 году, голода, очень похожего на тот, который был в Советском Союзе. Маоистская коллективизация тоже сопровождалась кампанией массовых расстрелов.

Даже сегодня коллективное сельское хозяйство является основой для тиранической власти в Северной Корее, где сотни тысяч людей пострадали от голода в 1990-х годах. И в Беларуси, последней диктатуре Европы, коллективное хозяйство никогда не отменялось, а бывший председатель колхоза Александр Лукашенко правит страной.

Лукашенко баллотируется на четвертый подряд президентский срок в декабре. Контролируя землю, он также контролирует голосование. Через восемьдесят лет после коллективизации мир Сталина остается с нами.

Тимоти Снайдер, профессор истории в Йельском университете

Project Syndicate

С английского перевел Николай Писарчук

От переводчика: Последняя книга Тимоти Снайдера называется «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным»