Сас - Литвину: чем больше котика ты гладишь, тем больше хвост он задирает

Народный депутат Украины Сергей САС (фракция «БЮТ-Батькивщина») заявляет, что изменения в Регламент Верховной Рады относительно способа голосования были внесены из-за нежелания проводить парламентские выборы в марте 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента.

С.САС отметил: «Суть в том, что власть не хочет исполнять изменения в Конституцию, в частности, требования статьи 77, в соответствии с которым выборы в Верховную Раду должны проходить в марте 4-го года полномочий парламента».

Как сказал С.САС, данный закон был принят сегодня с нарушением Регламента ВР. «Сегодня мы являемся свидетелями беспрецедентного случая в истории украинского парламентаризма, когда нельзя, незаконно, но если очень хочется, то пожалуйста», - отметил С.САС.

Он объяснил, что сегодня этот законопроект был внесен, зарегистрирован, рассмотрен профильным комитетом и сразу же принят как закон.

По его словам, на этом пути состоялся целый ряд нарушений закона о Регламенте. Как сказал С.САС, в частности, отсутствует научная экспертиза, текст законопроекта не был роздан народным депутатам.

С.САС, обращаясь к председателю Верховной Рады Украины Владимиру ЛИТВИНУ, сказал, что срок подписания этого закона станет тестом для руководителя парламента.

Он напомнил, что закон может быть подписан «не раньше, чем через два дня, и не позже, чем через 5 дней, после представления на подпись». С.САС прогнозирует, что В.ЛИТВИН не только сегодня подпишет этот закон, но его сегодня же подпишет и Президент Украины.

С.САС отметил: «Поэтому сегодня будет для вас (В.ЛИТВИНА – УНИАН) тест: нарушите ли вы Регламент Верховной Рады или не нарушите».

Обращаясь к председателю ВР, С.САС сказал: «Это тот классический случай, когда в народе говорят, чем больше котика ты гладишь, тем больше хвост он задирает».

В ответ В.ЛИТВИН заявил, что в данной ситуации С.САС выступает с политических позиций, а «потом вы приходите в кабинет и просите принимать это решение». В.ЛИТВИН отметил, что все делает «в соответствии с Регламентом».