Налоговый бунт по-хмельницки: третий день и первая «жертва»

Третий день подряд на Площади Независимости в Хмельницкого длится акция неповиновения предпринимателей областного центра. Они требуют не спешить с принятием нового Налогового кодекса и просятся на аудиенцию к самому Виктору Федоровичу. Сегодня с 10 часа утра свыше 3 тысяч предпринимателей стоят у стен облгосадминистрации и скандируют “Ядуху - на мыло”, “Владу - геть!”.

По информации председателя профсоюза “Защита предпринимателей Хмельницкого” Надежды Кнец, все рынки Хмельницкого (30 рынков — УНИАН) сегодня закрыты и 35 тысяч предпринимателей оставили свои рабочие места.

“Мы хотим увидеться с губернатором Ядухой, чтобы он договорился с Президентом Украины о встрече с нашими предпринимателями. Как бы там ни было, но прежний глава государства Виктор Ющенко проводил совещания с предпринимателями под эгидой “Бизнес и власть - партнеры”. Пусть нынешний Президент Янукович сдержит свои предвыборные слова “Твой голос будет услышать” и “Твое мнение будет учтено”. К сожалению, никаких наших предложений к проекту в части пенсионного страхования не учли”, - сказала она. И пригрозила: в случае принятия “библии” Азарова предприниматели Хмельницкого сдадут патенты.

Не обошлось без первых “жертв”. По сообщению главы областной организации ВО “Свобода” Игоря Сабия, его однопартийца и частного предпринимателя Александра Павлюка сегодня утром вызывали на допрос в милицию. “Вчера он получил повестку на допрос. По предварительной информации, стражи порядка ищут организаторов пикета, состоявшегося во вторник и выясняют, кто выломал двери облгосадминистрации. Но всем известно, что организаторов митингов предпринимателей как таковых не было, - люди самоорганизовались и сами пришли выразить мнение”, - отметил он. Главный “свободовец” края добавил, что в милиции намерены привлечь его к уголовной ответственности как организатора пикета. Также фигурантами по этому делу, по его информации, проходит 25 предпринимателей.

В отделе связей с общественностью УМВД в Хмельницкой области корреспонденту УНИАН подтвердили, что сейчас милиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 296 УК Украины (хулиганство) в отношении лиц, участвовавших в митинге против принятия Налогового кодекса и повредивших двери ОГА. О конкретных подозреваемых речь пока еще не идет. Сейчас стражи порядка изучают оперативное видео, снятое во время митинга, когда были выломаны двери облгосадминистрации.

Напомним, что во вторник, 16 ноября около 10 тысяч предпринимателей Хмельницкого вышли на улицы, чтобы заявить несогласие с проектом Налогового кодекса. В тот день, по информации информированных источников, губернатора Василия Ядуху и еще некоторых чиновников, вывели через черный ход Дома Советов, и они покинули помещение.

Виталий Тараненко, фото автора