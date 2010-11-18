Парламентских выборов не будет еще два года

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявляет, что Конституционный Суд принял решение, по которому следующие парламентские выборы должны состояться в октябре 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам.

«Есть решение поддержать то представление, которое мы подали по выборам в 2012 году. Насколько у меня есть информация, 16-18 судей проголосовали за поддержку такого решения», - сказал он.

По словам А.ЕФРЕМОВА, такое решение открывает путь для голосования в Верховной Раде данного вопроса.

Он не исключил, что это голосование может состояться в парламенте уже завтра.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое сегодня, 18 ноября, заключение по делу по обращению Верховной Рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.