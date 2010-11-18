Под стенами парламента собираются митингующие

Верховная Рада Украины сегодня продолжит рассмотрение во втором чтении проекта Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент начал рассмотрение этого проекта 16 ноября и рассмотрел 5 разделов из 19-ти.

К проекту были поданы 4800 поправок, 800 из которых - фракцией БЮТ-"Батькивщина".

К началу пленарного заседания ВР народные депутаты от Партии регионов разместились в ложе правительства, возле трибуны и президиума парламента, чтобы не дать оппозиции сорвать рассмотрение проекта кодекса.

Народные депутаты от БЮТ-"Батькивщины" на своих местах в сессионном зале опять развернули плакаты: «Нет - налоговому террору!», «Тигипко! Где налоговые каникулы?!», «Народу – новые налоги! Олигархам – новые миллиарды!».

Под стенами Верховной Рады собираются участники митинга протеста против принятия Налогового кодекса.