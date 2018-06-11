Слоёная столица (фоторепораж)

Сегодня Киев переживает очередное нашествие оранжевых и бело-голубых. Майдан у стен Конституционного суда уже разросся практически до пересечения улиц Горького и Саксаганского с одной стороны и пересечения Жилянской и Большой Васильковской – с другой. В этом месте рост числа митингующих произошло главным образом за счет притока сторонников Юлии Тимошенко.

Бютовцы к тому же заняли дворик Печерского суда Киева на Крещатике, провозгласив здесь «территорию, свободную от «януковичей». Следует признать: правильный ход, так как с утра сюда хотели нагрянуть регионалы. Во всяком случае, о попытке совершить силовой захват здания суда со стороны бело-голубых заявил руководитель аналитического департамента НУ Анатолий Луценко.

Журналисты, толкающиеся возле КС, устремляются по направлению к любой возне в толпе: а вдруг будет драка, ловят каждый слух, уже не зная, чему и верить. Разговоры примерно такие:

- Слышали, депутату в лицо кислотой ливанули?

- Да у него вроде и до этого кислое лицо было.

- Это у какого из них?

- Да у всех практически.

На Горького уже появились палатки Партии Регионов, на каждой из которых надписи: «Собственность народного депутата Украины». То же написано на большой армейской палатке с вывеской «Штаб». Правда, внутри штаба мы никого не обнаружили, также никто из регионалов не смог назвать фамилию народного избранника, чьи палатки установлены на Горького. О владельце «собственности» нам только сообщили:

- Он из Партии Регионов.

Милиция обещала проверять подозрительных особ, и свое обещание сдержала. Теперь правоохранители в Киеве то и дело устраивают фейс-контроль, правда, если ты подозрительный, но идешь с каким-либо флагом, то шмонать, скорее всего, не будут. Видимо, боятся: кто знает, собственностью какого депутата окажутся те или иные флаги.

Самое печальное явление под стенами КС – биотуалеты, но дело даже не в ароматах, которые они источают, а то, что сюда стоят в основном женщины. Мужчины же предпочитают, не выстаивая огромных очередей, облегчаться за забором полуразваленного дома, находящегося на улице Горького.

А вообще группки митингующих можно встретить в самых разных частях города. Особенно их много на бульваре Леси Украинки, где в ряд стоят десятки автобусов из разных частей страны, которые привезли как сторонников оппозиции, так и сторонников премьера.

По обе стороны дороги – цепочки автобусов из разных уголков Украины. Сегодня они – главное пристанище для приехавших. Там люди спят, обедают, укрываються от дождя.

В хвосте атобусной колонны, несколько утрудняющей дорожное движение – микроавтобус, набитый детьми. Тоже не киевский. Мы решили, что подтвердились слухи о повторном незаконном использовании детей в массовых акциях. В машине с детьми сидела женщина, которая не смогла нам открыть двери и отказалась рассказать, почему здесь стоит запертый автобус, набитый детьми. А вдруг пожар или еще что? Впрочем, за политической суматохой никому до этого нет дела.

Немногим позже понаблюдали мы и за тем, для чого, собственно собралась вся эта, с позволения сказать, слоеная публика. Как-то даже не удивило, что люди, собравшиеся на Европейском майдане (так на скорую руку перекрестили оппозиционеры Европейскую площадь) выглядели будто свежее и жизнерадостней. И цвета оппозиции были поярче, что, весьма возможно, влияло на настроение людей.

Да и лидеры оппозиционные – Юлия Тимошенко, Вячеслав Кириленко и Юрий Луценко дали очень даже оптимистический заряд, намного позитивней тех, что чуть раньше отправляли коалиционеры своим избирателям.

Но еще не успел окончиться оранжевый митинг, со стороны настоящего Майдана (того, что независимости) послышались веселые нотки. Это “голубые” выпустили на сцену неизвестного ди-джея, который ритмично соединял “гоцалку” и короткие речевки Партии регионов. Видимо, заряженным оппозиционерам, которые и гимн спели, и “Украину” с Тарасом Петриненко (ту самую, хорошо запомнившуюся еще с Майдана образца 2004), драйва не доставало. И кинулись сквозь посты милиции на дискотеку. Греться. И тогда уже казалось: ведь есть что-то, объединяющее украинцев. И что не такие они уж и разные, как до сих пор нам пытаются “втулить”.

Дмитрий Стаховский, Антон Зикора