«Майдан» в Харькове: что дальше?

Похоже, Харьков подтвердил прогнозы в том, что станет «местом борьбы за украинскую демократию». После того, как выборы в местные советы прошли с нарушениями, которые сегодня признают даже сами «регионалы», на главной площади города возник “майдан”.

Акция протеста против признания результатов выборов харьковского городского председателя началась 9 ноября с митинга в центре Харькова на площади Свободы. Около 3 тысяч участников выразили несогласие с результатами голосования и объявили бессрочный «майдан». На следующий день, 10 ноября, на площади были установлены первые палатки, сегодня их уже около тридцати.

Обращает внимание на себя отличие нынешней акции от осенних выступлений в Харькове во время выборов Президента 2004 года. Тогда после спонтанных выступлений студентов и молодежи харьковский «майдан» очень быстро приобрел масштабные размеры, собирая на непрекращающиеся митинги до 40 тысяч человек. Сегодня готовность к активным действиям обнаруживают гораздо меньше харьковчан. Кроме того, если в 2004-ом власть «в пику» оппозиции отреагировала своим, пусть и полупустым, сине-белым «майданом» ( тогда посреди площади веселые студенты даже устраивали миротворческие флеш-мобы), сейчас все обходится без подобного действа.

Сегодня над палатками развеваются преимущественно государственные, а не партийные флаги, и доминирует лозунг «За свободу выбора».

К нынешней акции уже присоединились казаки, афганцы, а также «Зеленый фронт», который боролся против сооружения дороги в парке Горького. По утверждению организаторов, о поддержке «майдана» в целом уже заявили свыше 50 общественных организаций Харьковщины, около 10 патриотических демократических партий, нескольких благотворительных организаций, а также части интеллигенции, которой импонирует тезис «если отбирают право выбора, забирают и свободу!». Случается, к палаткам подходят и не “аваковцы” или “кернесовцы”, а сторонники других кандидатов в мэры (в целом, как известно, их было 13), выражая свою солидарность, и еще реже - смелые представители Партии регионов.

Параллельно с «майданом» на протяжении двух недель Аваков иск за иском подает в суды, требуя пересчета голосов и непризнания победителем Кернеса, а те методически отфутболивают их. Экс-губернатор наведывается в палаточный городок, выступает перед протестующими. Его единомышленники и сторонники заявляют, что сегодня Харьков имеет «не избранного, а назначенного мэра». Они уже собрали свыше 10 тысяч подписей и отослали Президенту Виктору Януковичу с просьбой вмешаться в спор.

В целом жители палаточного городка убеждали автора этих строк, что активность харьковчан растет. Внешне это не особенно заметно, но по крайней мере, “стабильность”, которую в целом так уважает нынешняя власть, сохраняется: каждый день в городке дежурят 50-60 человек, ночуют – 20-30, а в целом активное участие в «майдане» принимают полторы-две тысячи людей.

Между тем 15 ноября горизбирком официально зарегистрировал Кернеса мэром Харькова и объявил, что он примет присягу на сессии горсовета 24 ноября.

В тот же день настроения в городке стали более радикальными, двое людей объявили голодовку.

В ответ власть предприняла свой шаг и порекомендовала убрать палатки, мотивируя это необходимостью подготовки площади Свободы к празднованию Нового года.

Активисты городка заявили, что никуда не пойдут, и в случае чего будут отстаивать в суде свое конституционное право на сопротивление.

Оживляют политическое противостояние в Харькове выступления таксистов и предпринимателей, которые 16 ноября на площади Свободы проводят массовую акцию протеста против принятия Налогового кодекса. Логично, что организаторы и участники «площади» солидаризировались и поддержали их.

Есть ли ощущение, что и в этот раз над крупнейшей площадью Европы может прозвучать «Ще не вмерла Україна» в исполнении 40-тысячного хора харьковчан во главе с Александром Пономаревым, как это было в 2004-ом?

Если и есть, то, наверное, у очень не многих. Во всяком случае, сегодня Харьков и его «майдан» в своем сопротивлении остаются без поддержки Киева, выглядят как одинокий остров в “стране стабильности”.

Аналитики же и эксперты, пытаются спрогнозировать развитие событий в одной из политически активных и контролируемых партией власти областей, также не очень расходятся во мнениях.

Приближенные к Партии регионов политологи заявляют, что проигрыш Авакова однозначен, у него нет инструментов для продолжения борьбы и «нечего здесь гудеть».

Многие представители оппозиции считают, что суды проиграны, а, следовательно, также не видят возможности продолжать борьбу, делая ставку на “майдан». Соответственно, убеждены они, следует искать пути образования системной оппозиции в другом формате. То есть, говорят, “майдан» найдет логический способ перейти в другую форму сопротивления нечестным выборам».

Кроме того, считают местные политики из оппозиции, наступило время «подать голос» Президенту Виктору Януковичу, если он хочет «сохранить имидж» Партии регионов.

В целом же многие, ввиду “убедительной” победы Геннадия Кернеса “аж” на 0,63%, сходится в том, что вопрос о мэре Харькова не снят, а, следовательно, будет искаться повод для перевыборов городского председателя. То есть, они вполне вероятны и могут состояться уже через несколько месяцев.

Владимир Кравченко