Как «план Путина» сработал на выборах в Виннице

Винничане во второй раз доверили свой город 32-летнему Владимиру Гройсману. 77,81% - результат более, чем убедительный. Но это не единственная победа "молодого, и раннего" на выборах 31 октября. Под флагом малоизвестной партии «Совесть Украины», от которой баллотировался он сам, Гройсман провел в Винницкий городской совет 33 «совестливых» кандидата. Таким образом, мэр имеет и свое убедительное большинство. Владимир Борисович уже успел провести первую сессию Винницкого горсовета, на которой снова выдвинул секретарем горсовета своего «серого кардинала» Сергея Моргунова, а верная ему команда поддержала эту единственную кандидатуру.

"Совесть Украины" как юридическая платформа

Сам Гройсман не скрывает того, что использовал малоизвестную партию как юридическую платформу. "Позиционировать себя, как партию - мы не видим в этом необходимости. Более того, никто из нашей команды не входит в состав партии «Совесть Украины», - прокомментировал мэр Винницы. Гройсман часто повторяет, что на местном уровне не должно быть политики, а должен быть только самоотверженный труд городского председателя. «Работать с утра до ночи, и делать качественно свою работу – вот такая политика должна быть городского председателя, а не махать флагами», - говорит он.

«Политическая жизнь национального уровня меня сегодня не интересует, и я не хотел бы этим вообще заниматься», - сказал он, подчеркивая, что даже во время избирательной кампании его команда не принимала участия в каких-либо политических ток-шоу.

А засилие политической агитации в городе перед выборами, в том числе своей, мэр объясняет таким образом: « Я не люблю борды, плакаты, постеры и все такое, но куда денешься... На платформе «Совести Украины» мы выходили за месяц до выборов и нужно было максимально донести информацию людям...Поэтому и нужно было делать и агитацию, и плакаты, и все остальное».

"План Путина" - на вооружении Гройсмана

Анализируя события, произошедшие во время избирательной кампании в Виннице, политолог Руслан Штогрин усмотрел, что у политтехнологов Гройсмана во время избирательной гонки-2010 года четко прослеживались две линии, уже давно апробированые в России. А именно: во время выборов в Московскую городскую думу 4-го созыва, которые состоялись 4 декабря 2005 года, и на парламентских и президентских выборах в 2007 и 2008 годах.

На местных выборах Владимир Борисович передержал за руку всех своих кандидатов-мажоритарников (на бордах и плакатах) так же, как и в свое время это было в агитационных материалах команды Лужкова. Штогрин отметил, что это так называемая технология отождествления, согласно которой лидер общественного мнения отдает часть своей популярности своим же кандидатам.

Политический аналитик назвал еще одну технологию, которая была применена во время выборов, она очень стара и относиться больше не к политтехнологии, а к пропаганде, – технология под условным названием «План Путина». «Создается миф о том, что написана стратегия развития страны (города), которая в скором будущем превратит Россию (Винницу) в супердержаву (супергород), где все будут жить долго и счастливо», - рассказал Штогрин.

"План Гройсмана, интерпретированный политтехнологами с путинского, «Винница-2020 – это ровные дороги, суперсовременная медицина, это - все счастливы. Следовательно, создан миф о «розовом» будущем, в которое люди охотно поверят. А если кто-то будет не согласен с командой Гройсмана, то он не согласен со стратегией «Винница-2020», а значит он – не патриот Винницы», - резюмирует Штогрин.

«Было много мэров! И только Вовочка...»

Партия регионов в Виннице получила 5 мандатов - это всего-навсего 10% депутатского корпуса. Эту неудачу винницкий губернатор и одновременно главный регионал области Николай Джига связывает с проблемами, которые существуют в городской парторганизации. «Такой результат – следствие проблем в городской парторганизации. Городской штаб и сама организация выборов в Виннице были нестабильными», - сказал он.

Депутат областного совета Юрий Яремчук подозревает, что Партия Регионов заняла в городе лишь третье скромное место потому, что председатель ее городской ячейки является подчиненным Гройсмана. «Я этот факт не исключаю. Мало того, Гройсман дал ему эту должность за полгода, возможно, за 8 месяцев до выборов. Поэтому - «долг платежом красен», - сказал он.

Возникает вопрос, почему же провластная партия (которая, кстати, победила на выборах в Винницкой области) не выставила своего кандидата в мэры? Джига убеждает, что альтернативы Гройсману на этих выборах не было. «Мы понимали, что действующего мэра поддерживают большинство винничан и так же поддержали Владимира Борисовича. Он хороший менеджер, прогнозируемый и прагматичный руководитель и лучше него среди своих мы не нашли... И мы правильно поступили!», - прокомментировал Джига.

В то же время председатель городской ячейки «Батькивщины» Людмила Щербаковская называет все, что произошло во время выборов в Виннице, – контролируемыми действиями. Кстати, в горсовет от «Батькивщины» попали также лишь 5 депутатов, причем все - по списку партии. «Если посмотреть на разницу в голосах между мажоритарниками от «Совести Украины» и «Батькивщины», то она составляла 39 голосов, 100, 120, 150...», - отмечает Щербаковская.

Самого Гройсмана, ясное дело, радует то обстоятельство, что большинство в горсовете - с ним заодно. «Представьте себе – побеждает мэр - кандидат один, а его команда не имеет большинства. Как обеспечить принятие решений? В Верховной Раде так было – и что мы имели? Одни конфликты каждый день, а людям от этого ничего», - сказал Гройсман.

Кто же оно, это большинство? Все дело в том, что из 33 депутатов от «Совести Украины», которые представлены в Винницком городском совете, 12 являются работниками исполнительного комитета Винницкого горсовета, или руководителями городских коммунальных предприятий, а еще с 10 - связаны с бизнесом, который имеет тесный контакт с городской властью.

В Виннице уже крылатой стала фраза : «Было много мэров! И только Вовочка (Гройсман) догадался из подчиненных - она же вертикаль, сделать депутатов - она же горизонталь».

Владислава Дмитришина