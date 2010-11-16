В Харькове протестовали около 20 тысяч предпринимателей

Сегодня в Харькове около 20 тысяч представителей малого бизнеса протестовали против принятия Налогового кодекса.

Как передает корреспондент УНИАН, акция протеста, которая была организована Профсоюзом таксистов Украины в Харьковской области, Харьковским профсоюзом предпринимателей и Клубом предпринимателей Харькова, прошла в центре города, на площади Свободы.

Перед началом митинга, который начался в полдень, к месту его проведения прибыло около 1,5 тыс. автомобилей такси, водители которых таким образом выразили свою позицию.

Участники акции в выступлениях на митинге требовали остановить процесс принятия Налогового кодекса в том виде, в каком он рассматривается сегодня Верховной Радой Украины.

«Предприниматели настроены решительно, и если власть не отреагирует на их требования, акции не остановятся и люди могут прибегнуть к более радикальным мерам, в частности, к перекрытию улиц, и они готовы были сделать это уже сегодня», - сказал в комментарии УНИАН председатель Профсоюза таксистов Украины в Харьковской области Сергей СТАРЦЕВ.

На митинге были собраны подписи под соответствующим обращением к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, Верховной раде и Кабинету министров Украины.

С.СТАРЦЕВ сообщил, что завтра в Харькове на том же месте состоится еще один митинг с теми же требованиями.

Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках акции протеста против принятия Налогового кодекса большинство служб такси Харькова с 8.00 до 16.00 не принимали заказы. По данным С.СТАРЦЕВА, не работало около 30 из 35 служб такси.