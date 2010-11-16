«Батькивщина» требует немедленных выборов мэра Киева и горсовета

Блок Юлии Тимошенко и партия “Батькивщина” выступают за досрочные выборы Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы «БЮТ-Батькивщины» в связи с увольнением Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с должности главы Киевской городской государственной администрации и назначением на эту должность представителя Партии регионов Александра ПОПОВА.

“Конечно, Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО давно надо было отстранить от должности не только руководителя КГГА, но и городского головы. Это вопрос не сегодняшнего, и даже не вчерашнего дня”, - отмечает “БЮТ-Батькивщина”. В то же время, авторы заявления убеждены, что право избирать руководителя города имеют киевляне и только киевляне, а не единолично Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как отмечается в документе, “назначение А.ПОПОВА председателем КГГА очень хорошо иллюстрирует принципиальное отличие между Блоком Юлии Тимошенко и Партией регионов. Наша политическая сила в 2008 году добилась для киевлян права дать оценку власти, а впоследствии приняла выбор жителей столицы таким, каким он оказался на тот момент. Вместо этого ПР, прекрасно понимая, что киевляне никогда не проголосуют за ее выдвиженца, подменила свободный выбор граждан личной волей В.ЯНУКОВИЧА. Изменение столичной власти таким способом свидетельствует о неуважении В.ЯНУКОВИЧА к киевлянам и о его страхе перед городской общиной Киева”.

“БЮТ-Батькивщина” требует от В.ЯНУКОВИЧА и его большинства в Верховной Раде немедленно объявить досрочные выборы городского головы Киева и городского совета, а не подменять выбор общества назначением карманного администратора”.

“БЮТ-Батькивщина” также требует от В.ЯНУКОВИЧА “прекратить игру в наперстки с передвижением полномочий от мэра к главе КГГА. Вся полнота власти должна быть сосредоточена в руках городского головы, избранного общиной города, – только так можно сохранить местное самоуправление в украинской столице”.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ уволил с должности главы Киевской городской государственной администрации Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и назначил на эту должность А.ПОПОВА.