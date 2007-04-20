Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что согласен приостановить действие своего указа о роспуске Верховной Рады от 2 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге после встречи с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что он остается сторонником урегулирования кризиса политико-правовым путем, который позволит сформировать политический пакет, приемлемый для всех сторон.

Президент отметил, что готов приостановить указ на небольшой срок, достаточный для принятия приблизительно 10-12 законодательных актов. По его мнению, при достижении компромисса это можно сделать даже за один день.

Также Президент сообщил, что сторона премьер-министра соглашается практически на все его предложения, кроме главного - проведение досрочных выборов.

Между тем Президент подчеркнул, что его позиция по этому поводу остается неизменной, и досрочные выборы должны состояться, но перед этим необходимо на законодательном уровне осуществить ряд шагов.

В частности, по его словам, это касается того, чтобы сделать невозможным повторение ситуации, возникшей 21-22 марта этого года относительно неконституционного процесса формирования большинства. В.ЮЩЕНКО объяснил, что иногда это называют императивным мандатом. К этому пакету В.ЮЩЕНКО отнес необходимость принятия изменений, предложенных Президентом к закону о Кабинете Министров. Также в этом контексте Президент заявил о необходимости принятия закона о регламенте Верховной Рады. Он считает, что существование регламента в виде постановления дает возможность для манипуляций с этим документом.

Важным Президент назвал и принятие закона об оппозиции, без которого невозможно сформировать баланс власти. Также он отметил необходимость на законодательном уровне урегулировать избирательный процесс. В частности, путем внесения изменений в закон о выборах народных депутатов и в закон о статусе народного депутата.

Также в пакет должен входить закон, который условно, по словам Президента, можно назвать “Об Универсале национального единства”. Необходимо принять и ряд мер по нормированию ситуации в правовых органах, поскольку сегодня, в частности, наблюдается бездеятельность Генпрокуратуры, блокируется работа ЦИК и т.п., сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что в вопросе возобновления работы ЦИК он готов прислушиваться к предложениям обеих сторон.

Также в этот пакет необходимо, как подчеркнул В.ЮЩЕНКО, включить вопрос о создании комиссии по наработке новой редакции Конституции, а также отмены нелегитимных решений, принятых после указа Президента о роспуске парламента, в первую очередь постановления правительства об отказе финансирования выборов.

В пакет также должен быть включен мораторий на проведение общественных акций протеста, сказал глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что ему очень хотелось бы, чтобы стороны конфликта, руководствуясь решением ПАСЕ, письмом 13 авторитетных европейских политиков, СНБО, «здравым смыслом, компромиссом, нашли политическое урегулирование ситуации». «Я надеюсь, что стороны найдут взаимопонимание», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Также В.ЮЩЕНКО в очередной раз подчеркнул, что время для нахождения политического компромисса еще есть, но оно очень дорого.