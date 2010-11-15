Азаров рассказал, чем занимается Черновецкий и когда будут выборы

Председатель Киевской городской государственной администрации Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ выполняет в основном представительские функции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время прямой телефонной линии в газете «Факты и комментарии».

«Сейчас Леонид Михайлович выполняет, в основном, представительские функции, а вся тяжесть работы, все управленческие решения принимаются Александром Павловичем ПОПОВЫМ вместе с Кабинетом министров», - сказал Н.АЗАРОВ.

В то же время, отвечая на вопрос читателей относительно того, почему Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ до сих пор является мэром Киева, несмотря на неудовлетворительную работу, Н.АЗАРОВ заметил: «Ну, вы же два раза его выбрали».

Вместе с тем, по словам Н.АЗАРОВА, выборы городского председателя столицы возможно будет провести, «когда наведем порядок».