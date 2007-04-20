Мороз возмущен, что Шаповал договорился до диких вещей и нервирует судей

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ обвиняет представителя Президента в Конституционном суде профессора Владимира ШАПОВАЛА в затягивании работы КС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МОРОЗ заявил, выступая в клубе Кабинета министров Украины на совещании с руководителям областных и районных госадминистраций и мэрами городов, организованном первым вице-премьер-министром Украины, министром финансов Николаем АЗАРОВЫМ.

По словам А.МОРОЗА, затягивание работы длится уже третий день. Он считает, что фактом затягивания со стороны В.ШАПОВАЛА является его пятичасовое выступление, в котором профессор объяснял «что указ Президента правильный». «Договорился до вещей не то что смешных, а просто диких, что право Президента распространяется за пределы Конституции и он может придерживаться ее либо не придерживаться», - заявил А.МОРОЗ.

Сейчас, по словам А.МОРОЗА, В.ШАПОВАЛ отвечает на вопросы, затягивая время. «Уже нервничают судьи КС, председательствующий делает замечания, что он (ШАПОВАЛ) десятый раз повторяет одно и то же», - сказал А.МОРОЗ. По его мнению, «цель понятна – затянуть решение суда, чтоб можно было оказывать давление на структуры власти - местные и центральные - для того, чтобы провести выборы до решения КС».