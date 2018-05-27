Вехи недели: у Тимошенко прорезался голос, Янукович обещает мэрам экзекуцию, Балога вернулся во власть

Юлия Тимошенко наотрез отказалась признавать итоги местных выборов. Виктор Янукович пообещал пооткручивать головы мэрам, которые будут заниматься политикой, а не проблемами избравших их общин. Виктор Балога вернулся в кресло министра по чрезвычайным ситуациям.

ВОНА не хочет изменений

Лидер «Батькивщины» наконец-то поборола простуду и выступила перед журналистами с нелицеприятными оценками результатов местных выборов. По словам Юлии Владимировны, признать их никак не возможно, поэтому она полностью поддерживает стремление своих соратников найти справедливость в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Надо сказать, что подобные решения принимаются не быстро. А сегодня для Тимошенко куда важнее сохранение избирательного закона для Верховной Рады: она категорически против отмены закрытых списков и настаивает на проведении выборов 27 марта 2011 года. У экс-премьера куда-то пропали непредсказуемость действий и оригинальность суждений, всегда бывшие ее козырями, Тимошенко обличает власть с нотками обреченности в голосе.

Вдохновленный Янукович

Зато главный оппонент экс-премьера Виктор Янукович, определенно чувствует прилив сил. Настолько большой, что пообещал даже разобраться с мэрами, игнорирующими потребности местных общин. Интересное получается местное самоуправление президентского типа. Возможно, некоторым избирателям такие пассажи нравятся, но вот законодательство не позволяет Президенту вмешиваться в муниципальные дела. Ему бы с общегосударственными проблемами разобраться. Впрочем, победивший в непростой борьбе за пост мэра Кременчуга Олег Бабаев уже расстался с партийным билетом «Батькивщины». И это – серьезный удар по Тимошенко, ведь Бабаев известен как человек Константина Жеваго – миллиардера и члена фракции БЮТ.

Виктор Федорович так спешил распространить смешанную систему выборов на Верховную Раду, что не стал включать в рабочую группу по реформированию избирательного законодательства представителей депутатского корпуса. И если отношение президента к парламентариям-оппозиционерам понятно и недвусмысленно, то с лояльными ему депутатами он поступил недальновидно. Видимо, стремится, чтобы у тех не осталось ничего, кроме проявлений всепоглощающего «одобрямса». Янукович с напускной законопослушностью пообещал выполнить решение Конституционного Суда относительно сроков проведения парламентских выборов, хотя тайна совещательной комнаты КС давно превратилась в секрет Полишинеля. Так что проведения выборов в марте следующего года ждут разве что отчаянные оптимисты.

К тому же президент провел показательный урок демократии в своем электоральном заповеднике, на Луганщине, где результаты Партии регионов впечатляющи. Бывший губернатор Валерий Голенко стал председателем областного совета, а до недавнего времени областной депутат номер один Владимир Пристюк возглавил областную администрацию. И оргвыводы сделаны, и в обиде никто не остался.

К скромным, но перспективным победам Януковича можно отнести назначение Виктора Балоги министром по чрезвычайным ситуациям. Хотя второго пришествия Виктора Ивановича в МЧС ждали еще летом, он предпочел быть назначенным президентом, а не утвержденным парламентом министром. Отец-основатель «Единого Центра» разменял сотрудничество однопартийцев с «регионалами» на Закарпатье на вожделенное кресло министра. «Регионалы» с распростертыми объятиями ждут «единоцентристов» в парламентском большинстве, но те туда не торопятся. А Балога выгоден Банковой: его трудно назвать «своим» для любой правительственной группы влияния, и он хорошо понимает, кому обязан министерским портфелем.

Юрий Луценко зачитался Марком Твеном

Лидер «Народной самообороны» вслед за Марком Твеном и Мадонной считает, что любое упоминание в прессе, кроме некролога, позитивно. Юрий Луценко объявил, что прокурорские работники хотели взять его под домашний арест, но он не дался. Дал понять, что «Народная самооборона» как политический проект исчерпана, а он еще не принял решения о вхождении в «Батькивщину». И правильно, Юрий Витальевич, там ведь в окружении Тимошенко настоящие чекисты, а не полевые командиры Майдана. Обстоятельства схватки пресс-секретаря министра МВД Могилёва Константина Стогния с самим Луценко и его соратником Юрием Грымчаком постоянно обрастают подробностями, мешающими установить истину. Но одно понятно: с Луценко власть церемониться не станет, да и оппозиции на руку появление героя-мученика.

Явление Хорошковского Европе

Пока Генеральная прокуратура прессовала Луценко, председатель СБУ отправился в Брюссель, где провел ряд встреч с депутатами Европарламента. Валерий Хорошковский пытался убедить их в том, что совмещение должности шефа спецслужб со статусом члена Высшего совета юстиции не мешает ему служить интересам государства. Получилось не очень – европарламентарии подобрались недоверчивые и скептически настроенные. Свою надежду, что резолюция Европейского парламента относительно Украины будет взвешенной и объективно отобразит ситуацию в стране, Валерий Иванович подкрепил званым обедом в дорогом ресторане. Это-то как раз неудивительно – не в забегаловку же вести мультимиллионеру старосветских законодателей, на которых он пытался произвести положительное впечатление.

Евгений Магда