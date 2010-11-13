В милиции поведали, как Стогний ударил по лицу Луценко

Советник министра внутренних дел Украины Константин СТОГНИЙ ударил в лицо экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО после ток-шоу «Шустер live».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил директор Департамента связей с общественностью МВД Украины Дмитрий АНДРЕЕВ.

По его словам, в первой части «Шустер live» обсуждался вопрос деятельности органов внутренних дел. По словам Д.АНДРЕЕВА, по окончании первой части программы советник министра К.СТОГНІЙ и Михаил ГУЦАЛЮК, который в 2006 году находился первым на квартирном учете, но в 2009 году стал 66-м вследствие изменения бывшим руководством МВД приказа о выделения жилья работникам милиции, обсуждали вопрос возможности восстановления в очереди.

"СТОГНИЙ с ГУЦАЛЮКОМ выходили из студии Савика ШУСТЕРА, и в момент, когда шел разговор, как же возможно восстановиться в этой очереди, бывшим министр внутренних дел господин ЛУЦЕНКО сказал, что квартиру можно получить, если... ну, скажем так, сделать... оральный контакт с министром внутренних дел", - сказал Д.АНДРЕЕВ.

"После этого СТОГНИЙ ударил господина ЛУЦЕНКО в лицо. Была потасовка. СТОГНИЙ попросил ЛУЦЕНКО, если у него есть какие-то претензии, вызвать милицию для выяснения этого инцидента. Но ЛУЦЕНКО отказался это делать", - отметил директор ДСО МВД.

При этом он отметил, что на сегодняшний день заявления со стороны Ю.ЛУЦЕНКО в органы внутренних дел не поступало, "но такой инцидент имел место".