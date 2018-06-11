Кравчук поучал, Скорик клеймила, Заец прятался, Сирота выпивал
Из политического небытия прозвучал голос группы 239. Образцово-показательные выступления народных депутатов прошлых созывов были призваны заклеймить позором указ о досрочных выборах…
|Нестор Шуфрич
Знаю теперь, как клеймили позором и оформляли общественное осуждение в былые времена. Я увидела это во время депутатского обсуждения нынешней политической ситуации в стране. В сессионном зале сидело человек триста. Бывший народный депутат Иван Заец скромно сидел на третьем этаже в ложе помощников, ему было неловко присоединяться к общественному осуждению. Еще один уважаемый человек, один из отцов Конституции, Михаил Сирота в буфете выпивал с некоторыми коллегами. Они заранее предполагали, каким будет сценарий всенародного осуждения, и в зал не спускались, пришли же сюда, чтобы повстречаться по случаю с единомышленниками.
|Леонид Кравчук
Слово взял Леонид Макарович. Первый Президент сказал, что сейчас в президиуме собрались все спикеры (кроме Плюща – тот всех перехитрил, не пришел, у него есть шанс попасть в проходную часть списка «Нашей Украины») и что это символично. Заявил, что регламента нет, но «давайте выступать по пять минут, микрофоны не выключаются, возможностей влиять на выступающих у меня нет». В общем, он мягко всем предложил вести себя прилично. Интересно, что свои выступления Леонид Макарович перемежал высказываниями то Геродота, то Владимира Мономаха то Линкольна, призванными продемонстрировать его объективность, равноудаленность и сердце полное любви. Правда, к любви Кравчук призывал все больше своих оппонентов.
Нужно было продемонстрировать, что бывшие депутаты настроены против указа Ющенко. И они показывали. Несколько выбился из общего ритма Литвин, за что его освистали коммунисты. Спикер объявил: в Украине Конституционного суда нет, как бы одни Конституционный суд не защищали, и как бы другие его ни блокировали. По мнению Литвина, нужен был повод, чтобы показать несовместимость двух существующих мировоззрений и двух позиций, и повод нашли собственно в действиях Верховной Рады. По его словам, в Украине происходит тотальное несоблюдение Конституции. Есть фактическое поощрение антиконституционных действий, причем тотальное насаждение всестороннего прослушивания, подслушивания, негласного проникновения. «Когда одних прослушивали, то это было геройство (намек на Мороза), когда прослушивают других, это вызывает неприятие», – отметил он. После выступления Литвин ушел, он был лишним на этом празднике поучений о неконституционности указа Президента.
|Валерий Пустовойтенко
|Лариса Скорик
Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, которому слово так и не досталось, направился к выходу. На наш вопрос, как ему нравится все происходящее, он заметил:
– Седина – это обычно мудрость. Столько седых мужчин в зале, но так мало мудрости. Кравчук цитировал Геродота о том, что нужно слушать вторую сторону. Но вторая сторона так и не получила слова. Мы хотим по поводу всего этого сделать отдельную пресс-конференцию.
Стоявший рядом Александр Нечипоренко, народный депутат первого созыва, добавил:
Слушаю все это и понимаю, как необходимы выборы. Как необходим свежий взгляд, свежий и независимый ум.
Почти на самом выходе, когда в зале абсолютным большинством никем не зарегистрированных и никем не подсчитанных голосов принималось обращение: «даешь нулевой вариант», «Президента – за стол переговоров», «все нардепы – в сессионный зал», я увидела Александра Барабаша, народного депутата первого созыва, бывшего председателя Ассоциации народных депутатов, который поделился своим взглядом на произошедшее.
– Пятеро депутатов из нынешней коалиции через газету предложили собраться депутатам всех созывов для обсуждения нынешней ситуации. Очевидно, идея была поддержана руководством Верховной Рады. И идея хорошая, но в нынешней ситуации обреченная на провал, – сказал Александр Леонидович. – Ведь даже в парламенте пятого созыва невозможно выработать консолидированную позицию, а представьте, если собрать пять созывов парламента. Принцип приглашения сюда можно назвать случайным, а можно считать избирательным. И тогда это уже метод манипулирования. Еще не было заявок на выступления, но в президиуме уже имелся список выступающих, которые задали резкий, крутой тон осуждения указа. Такое возможно, когда собираются депутаты одного политического направления. Непрезентативность этого собрания очевидна. Я двенадцать лет возглавлял Ассоциацию народных депутатов и всегда старался сохранить единство организации, ведь таких собраний можно было за все периоды новейшей истории провести очень много. Но я хотел сохранить и единство организации, и ее авторитет. Сегодня присутствовали в основном социалисты, коммунисты, а также депутаты, работающие с правительством. Способны ли они на здоровую и объективную оценку? Судите сами.
Маша Мищенко