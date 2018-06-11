Кравчук поучал, Скорик клеймила, Заец прятался, Сирота выпивал

Мероприятие называлось «Всеукраинские сборы народных депутатов Украины всех созывов». Какие люди собрались в сессионном зале! И без охраны. Министр транспорта Николай Рудьковский пожаловал, стоял в сторонке. Может, привыкал к мысли, что его пятый созыв уже тоже прошлый? Нестор Шуфрич обнимался в сессионном зале с бывшим однопартийцем Борисом Андресюком. Нестору Ивановичу нет никакой возможности проявить себя, поразмяться и, как в иные времена, в торец своему политоппоненту заехать. Ведь мероприятие созвано, как тонко заметил один из участников, под «определенное политическое настроение». И все выступающие это настроение строго выдерживали: призвать Президента сесть за стол переговоров и отменить свой указ.

Знаю теперь, как клеймили позором и оформляли общественное осуждение в былые времена. Я увидела это во время депутатского обсуждения нынешней политической ситуации в стране. В сессионном зале сидело человек триста. Бывший народный депутат Иван Заец скромно сидел на третьем этаже в ложе помощников, ему было неловко присоединяться к общественному осуждению. Еще один уважаемый человек, один из отцов Конституции, Михаил Сирота в буфете выпивал с некоторыми коллегами. Они заранее предполагали, каким будет сценарий всенародного осуждения, и в зал не спускались, пришли же сюда, чтобы повстречаться по случаю с единомышленниками.

Начало было многообещающим, в президиум парламента зашли Леонид Кравчук (бывший Председатель Верховной Рады и бывший Президент), Владимир Литвин (в общем-то, не декларирующий своей причастности ни к одной из сторон политического конфликта) и Александр Ткаченко (он давно нигде не появлялся, поэтому был встречен с интересом). Я стала с рассматривать, кто где разместился. Александр Сугоняко, глава Ассоциации украинских банков, сел там, где фракция «Наша Украина», Владимир Яцуба – кадровик эпохи Кучмы, тоже там, где фракция «Нашей Украины», Георгий Крючков с КПУ, разумеется. Александра Кужель, если не ошибаюсь, на месте Тимошенко. И даже Михаил Рябец, бывший член ЦВК (тот, который до Кивалова там работал, но «слава» которого померкла после «подвигов» знаменитого Пидрахуя; сейчас он советник Януковича) разместился на месте БЮТ. Петр Толочко – тоже с коммунистами.

Слово взял Леонид Макарович. Первый Президент сказал, что сейчас в президиуме собрались все спикеры (кроме Плюща – тот всех перехитрил, не пришел, у него есть шанс попасть в проходную часть списка «Нашей Украины») и что это символично. Заявил, что регламента нет, но «давайте выступать по пять минут, микрофоны не выключаются, возможностей влиять на выступающих у меня нет». В общем, он мягко всем предложил вести себя прилично. Интересно, что свои выступления Леонид Макарович перемежал высказываниями то Геродота, то Владимира Мономаха то Линкольна, призванными продемонстрировать его объективность, равноудаленность и сердце полное любви. Правда, к любви Кравчук призывал все больше своих оппонентов.

Нужно было продемонстрировать, что бывшие депутаты настроены против указа Ющенко. И они показывали. Несколько выбился из общего ритма Литвин, за что его освистали коммунисты. Спикер объявил: в Украине Конституционного суда нет, как бы одни Конституционный суд не защищали, и как бы другие его ни блокировали. По мнению Литвина, нужен был повод, чтобы показать несовместимость двух существующих мировоззрений и двух позиций, и повод нашли собственно в действиях Верховной Рады. По его словам, в Украине происходит тотальное несоблюдение Конституции. Есть фактическое поощрение антиконституционных действий, причем тотальное насаждение всестороннего прослушивания, подслушивания, негласного проникновения. «Когда одних прослушивали, то это было геройство (намек на Мороза), когда прослушивают других, это вызывает неприятие», – отметил он. После выступления Литвин ушел, он был лишним на этом празднике поучений о неконституционности указа Президента.

Затем пошли выступать апологеты продолжения мирных переговоров Президента и премьера: Валерий Пустовойтенко, Александра Кужель, Петр Толочко, Георгий Крючков, зам-Лавричновича Инна Богословская... Нет смысла пересказывать их выступления, все это они много раз повторяли в телеэфирах. Повеселила журналистов некогда национал-демократически, а потом социал-демократически (о) настроенная Лариса Скорик. Она предстала как главный и истинный носитель знания, кто является главной угрозой нашего суверенитета. Со всей свойственной ей экспрессивностью она заявила: «Я знала, что если Президент окажется хорошим и будет работать на государство, то мы будем иметь столько недоброжелателей, особенно глобалистических за границей Украины, что они такого Президента просто отодвинут. Вы знаете идею устранения Кравчука и того, кого нам навязали потом… Я помню, как тут стояли отец Буш и говорил, что не надо отделяться от Москвы… Я помню что говорила по поводу Украины Тетчер… Глобалисты всегда договорятся, чтобы за счет таких пешек как… Мы получили такого Президента, который по никчемной причине разгоняет парламент. Я не знаю, сколько было совещаний в иностранных посольствах, как сделать так, чтобы устранить правительство, которое сегодня снова заработало и работает всего десять месяцев. Дали бы ему хоть два года, как оранжевым… Насколько надо быть брехливым, чтобы давать обещания, то разгоню парламент, то нет… Мы переживаем эпоху дискредитацию женщины в политике… Извините, со стороны женщины политический аферизм и извините, бесноватость. Это патология. И когда я вижу, как у пана Луценко и у Тимошенко одинаково бегают глаза, я думаю, нельзя ли сфокусировать свой взгляд хоть на чем-то, что будет добром для Украины… Надо иметь совесть, чтобы не продаваться на Восток или на Запад…» Стосковалась пани Лариса по микрофону, что и говорить. А с такой риторикой, боюсь, что у нее никаких шансов получить место даже у «Регионов».

Когда до микрофона, наконец, добрался депутат второго созыва Богдан Горынь, чтобы высказать альтернативное большинству мнение, то, отбиваясь от госпожи Скорик, он заметил: «Лариса, вы итак уже столько глупостей наговорили, дайте сказать». Увы, все, чего добился Горынь, – при принятии обращения переименовать «всеукраинские сборы», на слово просто «сборы».

Александр Сугоняко, президент Ассоциации украинских банков, которому слово так и не досталось, направился к выходу. На наш вопрос, как ему нравится все происходящее, он заметил:

– Седина – это обычно мудрость. Столько седых мужчин в зале, но так мало мудрости. Кравчук цитировал Геродота о том, что нужно слушать вторую сторону. Но вторая сторона так и не получила слова. Мы хотим по поводу всего этого сделать отдельную пресс-конференцию.

Стоявший рядом Александр Нечипоренко, народный депутат первого созыва, добавил:

Слушаю все это и понимаю, как необходимы выборы. Как необходим свежий взгляд, свежий и независимый ум.

Почти на самом выходе, когда в зале абсолютным большинством никем не зарегистрированных и никем не подсчитанных голосов принималось обращение: «даешь нулевой вариант», «Президента – за стол переговоров», «все нардепы – в сессионный зал», я увидела Александра Барабаша, народного депутата первого созыва, бывшего председателя Ассоциации народных депутатов, который поделился своим взглядом на произошедшее.

– Пятеро депутатов из нынешней коалиции через газету предложили собраться депутатам всех созывов для обсуждения нынешней ситуации. Очевидно, идея была поддержана руководством Верховной Рады. И идея хорошая, но в нынешней ситуации обреченная на провал, – сказал Александр Леонидович. – Ведь даже в парламенте пятого созыва невозможно выработать консолидированную позицию, а представьте, если собрать пять созывов парламента. Принцип приглашения сюда можно назвать случайным, а можно считать избирательным. И тогда это уже метод манипулирования. Еще не было заявок на выступления, но в президиуме уже имелся список выступающих, которые задали резкий, крутой тон осуждения указа. Такое возможно, когда собираются депутаты одного политического направления. Непрезентативность этого собрания очевидна. Я двенадцать лет возглавлял Ассоциацию народных депутатов и всегда старался сохранить единство организации, ведь таких собраний можно было за все периоды новейшей истории провести очень много. Но я хотел сохранить и единство организации, и ее авторитет. Сегодня присутствовали в основном социалисты, коммунисты, а также депутаты, работающие с правительством. Способны ли они на здоровую и объективную оценку? Судите сами.

Маша Мищенко