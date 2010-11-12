Добкину, Близнюку, Матвийчуку досталось от Клюева

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ критикует руководства ряда областей за допущение увеличения задолженности по оплате за газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на селекторном совещании по вопросам расчета за газ региональных потребителей.

В частности, он отметил, что увеличение задолженности за 10 месяцев текущего года в Донецкой области превысило 1 млрд. грн., в Луганской области – 862 млн. грн. с 606 млн. грн., в Одесской области – 702 млн. грн. с 465 млн. грн., в Харьковской области – 539 млн. грн., в Киеве – 723 млн. грн. с 503 млн. грн.

«Создается впечатление, что решением вопроса проблемных расчетов за газ на местах должна заниматься исключительно центральная власть, а не местные руководители», - отметил А.КЛЮЕВ.

Кроме того, он сообщил, что за ненадлежащую работу по решению вопроса о снижении задолженности по оплате за газ в ряде областей уволены с должностей 12 руководителей предприятий теплокоммунэнерго, в отношении трех заведены уголовные дела и 5 руководителям объявлены выговоры.

Как сообщал УНИАН, ДК «Газ Украины» заявила об неудовлетворительном состоянии расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) в новом отопительном сезоне 2010-2011 гг. По данным предприятия, на начало ноября задолженность теплоснабжающих предприятий (без учета АК «Киевэнерго») за потребленный с начала отопительного периода 2010-2011 гг. (с 1 октября 2010 г.) природный газ превысила 1,06 млрд. грн.

Долги теплокоммунэнерго за газ, потребленный в прошлом отопительном сезоне 2009-2010 гг., остаются на уровне 1,74 млрд. грн. (уровень оплаты - 83%).

В компании подчеркивают, что значительная задолженность предприятий теплоэнергетики за природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для проведения своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ, а также проведение отопительного сезона 2010-2011 гг.