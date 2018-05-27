Вотчина Балоги: выборы 31 октября не закончились, а только начались...

На карте голосования, которую транслируют по всем телеканалам, Закарпатье высвечивается отличным от всех цветом – здесь победил «Единый центр». Кто-то называет такой результат совершенно неожиданным, кто-то убеждает, что победа эта вполне логична и предсказуема, еще для кого-то это гвоздь в гроб демократии в регионе.

Балога доказал, что с ним стоит считаться

Бывший глава Администрации президента Украины Виктор Балога все же доказал нынешнему руководству страны, что с ним стоит считаться. Собственно, если заглядывать в политическую историю, то именно благодаря семье Балог в свое время в Закарпатье побеждала «Наша Украина», потому теперь и следует говорить о том, что голосовали закарпатцы не за какие-то идеи, а за конкретных людей и сил, которые стоят за ними. Де-факто на Закарпатье произошло переименовывание Нашей Украины в Единый Центр – и это тоже многие понимают.

Тезис «голосования не за идею, а за лицо» в значительной мере касается и Партии регионов. Эта политическая сила на выборах 2006 года в Закарпатье получила 66,3 тысяч голосов избирателей. Сейчас, по словам главного регионала Закарпатья Александра Ледиды, практически 100 тысяч голосов. Означает ли это существенное усиление позиций? Трудно сказать. С одной стороны будто и да, потому что рост очевиден. Но с другой стороны ясно, что наращивание мышц этой политсилы шло в основном из двух источников: за счет прихода ПР к власти, когда усиление происходит благодаря полученному админресурсу и, во-вторых, благодаря перетоку в провластную силу тех, кто потерял фавор.

Что касается ВО «Батькивщина», то с ней ситуация вовсе печальна. Если еще до начала этого года тимошенковцы «держались», то, похоже, после президентских выборов и поражения Тимошенко «Батькивщину» покинули все. Самые «верные» решили договариваться. На всех уровнях. С кем-то договорились, кого-то, говорят закарпатские политологи, купили. Конкретных доказательств этого нет, есть лишь конкретные цифры и комментарии.

Собственно сейчас ВО «Батькивщина» на областном уровне получила едва 8,5 процента голосов избирателей, или неполные 45 тысяч голосов, в то время как на предыдущих местных выборах кредит доверия среди закарпатцев к этому объединению и отождествленным силам превышал 110 тысяч голосов (19,2%). В целом, поскольку количество областных депутатов от «Батькивщины» в будущем облсовете из 25 (нынешний состав фракции) уменьшается до восьми (состав будущей фракции), то это уже больше смахивает не на проигрыш, а на полное фиаско именно этой политической силы в регионе.

И еще одна изюминка закарпатских выборов – активная игра на политической арене венгерских партий. Их две – Партия венгров Украины (КМКС) и Демократическая партия венгров Украины. Обе эти политические силы до сих пор уверенно занимали свою нишу (по крайней мере обе преодолели 3-процентный барьер на предыдущих выборах), но теряют они лишь из-за того, что постоянно грызутся между собой. Во время этих выборов только КМКС попала, по предварительным подсчетам, в будущий облсовет.

Понятно, что такие результаты в области вряд ли понравятся руководству государства. Не для того же к власти так долго и упорно шли, чтобы так легко ее проигрывать. Поэтому в Закарпатье уже «потянулись» высшие чины и пытаются перекроить ситуацию, направив вектор результатов голосования в свою пользу. Как это сделать? Элементарно: заявить, что выборы на Закарпатье состоялись демократически и прозрачно.

«Одним из доказательств демократичности местных выборов на Закарпатье служит то, что не Партия регионов получила большинство поддержки местных жителей», - так заявил заместитель главы Партии регионов Дмитрий Шенцев в ходе своего визита в область буквально через несколько дней после выборов.

Однако значительная часть политических обозревателей, депутатов, общественных деятелей считает, что понятие «демократические выборы» в Закарпатье полностью дискредитировано. Говорят это ввиду массовых фактов подкупа в регионе накануне и в день голосования.

«Не на камеру» люди подтверждают: на этих выборах покупали голоса все, кому не лень. Официально об этом заявлять – брать на себя огромную ответственность.

Говорят, что «Батькивщина» за голос давала в среднем 200 гривен, Партия регионов – от 50 до 150, Единый центр также уложился в сумму до двухсот. Частные случаи фиксировали и стражи порядка: по крайней мере, в канун выборов в Тячевском районе задержали директора школы, который признался в подкупе избирателей в интересах закарпатской политсилы.

В Ужгороде на одном из округов из 1200 избирателей ровно (!) 600 проголосовали за кандидата, имя которого вообще неизвестно рядовому ужгородцу. Подозревают, что здесь таки выиграли деньги...

Профессор Ужгородского национального университета Сергей ФЕДАКА и в целом считает, что так называемые выборы по мажоритарно-пропорциональной системе оказались намного политизированнее, чем все предыдущие: «И суть не столько в действующем избирательном законодательстве (хотя оно действительно очень несовершенно), сколько в том, что его с самого начала никто не собирался придерживаться. Все боролись теми методами, которые считали уместными, не оглядываясь ни на закон, ни, тем более, на мораль. Выборы были грязными до полной непристойности. Поныне длится так называемый подсчет голосов. Поэтому не можем комментировать никаких цифр - до пятницы они еще изменятся. К реальному волеизъявлению вся эта цифирь имеет все меньшее отношение».

Эксперт Института политического образования, нынешний депутат Закарпатского областного совета и кандидат по одному из мажоритарных округов по выборам в облсовет Александр Солонтай делает выводы: «Понятие «честная игра» полностью себя дискредитировало. Отныне все выборы в Закарпатье будут проходить по единому принципу – денежному. Каким образом, по каким схемам – это еще предстоит продумывать политтехнологам. Но очевидно пока одно: вариантов другого развития событий практически не осталось...»

Чего ждать от такого выбора?

И политологи, и социологи, и журналисты сходятся преимущественно в одном: похоже, что политическая расцветка будущего областного совета существенно не изменится, поскольку Нашу Украину просто сменил Единый Центр. «По результатам выборов, выросло число представителей Партии регионов, снизилось – БЮТ, «народники» передали свои позиции Фронту Змин, но это всего-навсего смена названия, – считает директор Закарпатского института политических исследований Виктор Пащенко. – Главная интрига в будущем областном совете – это борьба между Партией регионов и ЕЦ за власть, которая будет длиться всю каденцию, если не случится чего-то неординарного (досрочных выборов, или импичмента Януковича, или чего-то подобного)».

По мнению социолога Федора Шандора, будущая коалиция в областном совете будет удовлетворять интересы той партии, которая заняла первое место по результатам выборов. «Поскольку Единый центр смог победить на самих выборах, сможет и в областном совете», - объяснил он.

А учитывая нынешнюю ситуацию в Закарпатье, похоже, что о работе нового областного совета и формировании коалиции придется говорить еще не скоро. Дело в том, что по ужгородскому округу № 9 Закарпатская ОИК приняла Постановление о признании выборов не состоявшимися. На двух участках бюллетени будут пересчитывать, и на это уже есть судебные решения. Одним словом, как говорят в Закарпатье, «...у нас выборы 31 октября не закончились, а только начались…».

Наталья Петервари, Ужгород