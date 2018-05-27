Наталья Королевская: на юго-востоке ПР может повторить судьбу Нашей Украины

Наталье Королевской прощают несерьезные обложки глянцевых журналов, хорошо зная, что в любую командировку она тянет в самолет отнюдь не глянец, а кучу документов парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства. Она легко дает комментарии, не превращает в базар теледискуссии и как для столь нежного политического возраста (Королевской – 35) – достаточно смелая женщина. Она была единственной из народных избранников, кто в день недавнего митинга предпринимателей под Радой, вышел к ним с речью.

С разговора о митинге (его участники продолжали бить в барабаны, дудеть и скандировать) и началось наше интервью с народным депутатом от БЮТ Натальей Королевской.

МИНФИН И НАЛОГОВАЯ НИКОГДА НЕ СОЗДАДУТ ЭФФЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА

Как коалиция отреагировала на митинг предпринимателей?

Коалиция его полностью проигнорировала. Мы двумя фракциями «БЮТ» и «Нашей Украины» объявили перерыв в заседании парламента, сделали заявление с требованием зарегистрировать проект Постановления ВР, отменяющий решение принять Налоговый кодекс в первом чтении. Это постановление так и не было поставлено на голосование, чем было нарушено мое право народного депутата на законодательную инициативу, о чем готовится обращение в Конституционный суд. Члены Партии Регионов считают, что участники митинга куплены, но они даже не вышли к митингующим и не увидели, чем купленные митинги отличаются от идейных. Это был не политический митинг, а экономический. К Верховной Раде пришли люди, которые боятся за свое будущее. И они требуют принять превентивные меры, чтобы сохранить то, что они нажили очень серьезным трудом. Чуть ли не впервые у предпринимателей пропало желание дружить с властью – они требуют выполнять закон.

Как-то меняется идеология обсуждаемого Налогового кодекса?

Очень широко идет обсуждение проекта и в парламентских комитетах, и в правительстве. Трудно сказать, каким будет окончательный вариант. К проекту Налогового кодекса официально зарегистрировано более четырех с половиной тысяч поправок. Требование нашего комитета: давайте соблюдать законы и, в первую очередь, Бюджетный кодекс. Менять условия формирования доходной части бюджета (именно это является главной функцией Налогового кодекса) можно только до 15 августа перед следующим бюджетным годом. Если изменения в налоговое законодательство не опубликованы до этой даты, они не имеют права вступать в силу с Нового года. Только те, кто никогда не сталкивался с хозяйственной деятельностью, могут думать иначе.

Я слышала несколько заявлений, что Бюджет на будущий год уже подготовлен на новой налоговой базе. Но такого не может быть. Новой налоговой базы нет, и тяжело предположить, какой она будет в конечном варианте. Предположим, 16 ноября будет принят Налоговый кодекс, который при всей оперативности будет опубликован не ранее 1 декабря. Соответственно у всех субъектов хозяйственной деятельности останется месяц на ознакомление с документом, насчитывающим пятьсот страниц. Даже налоговые органы не смогут так быстро его изучить. Там будет масса технических недоработок, нестыковок, которые придется адаптировать к работе системы. И, наконец, как сотни тысяч бухгалтеров всей страны смогут до Нового года перейти на новую отчетность, привести в соответствие с новыми правилами администрирования финансовые документы? Зачем систему доводить до шокового состояния?

Это при том, что еще нет окончательной концепции самого Налогового кодекса. Его до сих пор обсуждают. Если бы нынешняя власть, будучи в оппозиции, разработала этот Налоговый кодекс и продвигала абсолютно понятную модель, которую протестировала, обсудила вероятные риски, я была бы сторонницей такой модели. Да, в Украине - одно из худших налоговых законодательств в мире. Но мы не имеем права на ошибку, нельзя менять очень плохое законодательство на просто плохое.

Побывав недавно в Грузии, я спросила президента Саакашвили, какую из проведенных в Грузии реформ вы считаете главной? Он ответил: «Главное, что я смог заполнить исполнительную власть новыми кадрами. Молодыми людьми, у которых нет рефлекса брать взятки, и которые никогда не работали в советской системе. У них совершенно другая стартовая площадка, другой формат и другое видение развития экономики. Они гордятся тем, что у них есть своя страна. Все остальное - это продукт работы этих людей».

НА ДРЕСС-КОД УМА ХВАТИЛО, ХОТЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ЦИНИЧНО

Предлагаете всех политиков старше 35 лет люстрировать?

Зачем же всех люстрировать? Просто сделать перезагрузку власти и ввести четкие критерии, которые позволят определить, способен ли человек работать в этой должности. На дресс-код для Кабмина ума хватило, там, про брючки, юбочки, бантики. Хотя достаточно циничная получилась ситуация. А на перезагрузку административной системы политической воли не хватило. Я вижу в этом проявление слабости, неуверенности власти.

Каждому политику дается кредит доверия людей. И мы видим, как в течение 9 месяцев новая власть бесполезно расходует полученное доверие. Рейтинг упал вдвое, а они еще ничего не сделали. Я, как оппонент власти, отнеслась бы с уважением, если бы ее рейтинг снизился после непопулярной реформы, которая через год даст свои результаты. Но они «протрынькали» и «самосъели» половину доверия, а второй половины на проведение серьезных реформ может и не хватить. Власть начала «шататься» по всем нормам, которые ранее задекларировала перед МВФ, и это свидетельствует, что она не уверена в своих силах. А судя по тому, с какой скоростью они берут кредиты (в 2010 году было взято взаймы больше, чем в какой-либо другой год), я делаю вывод, что долго это правительство работать не собирается.

Вы были инициатором создания Следственной комиссии по проверке фактов давления на бизнес. Почему вы внесли такое предложение?

В стране резко усилилось давление фискальных органов на предпринимателей. Распространена такая практика: приходит налоговая на предприятие и насчитывает за пять-десять лет (в зависимости от фантазии проверяющих) штрафы. Труба не там находится, мусор неправильно выносят, налоги недоплатили. Все это пишется в стиле скорее «черных комиксов», но никак не на языке исполнительных документов. Работа предприятия полностью блокируется. Владельцев ставят перед выбором либо заплатить штрафы, либо закрыть производство. Если предприниматели начинают упираться, то арестовываются активы и начинается процедура санации.

Прикрываясь желанием наполнить бюджет, власть душит курицу, которая несет золотые яйца. И таким образом перераспределяется собственность. Это не единичные случаи. Таких примеров много по Запорожской, Харьковской области. Есть масса схем по наезду, когда приезжают пять-шесть контролирующих организаций и начинается «дерибан» предприятий.

А, может, новой власти не нужен средний бизнес? Им нужно, чтобы граждански активная часть населения уехала. Это не их электорат.

По итогам местных выборов трудно сказать, где чей электорат. Когда в Луганской области явка на семь вечера составила лишь 30%, все стало понятно. В Луганске всегда жили люди, консервативные в своих взглядах, но политически активные. Они не готовы резко менять свои предпочтения, и жили мечтой, что выбрав своего президента, смогут качественно изменить свою жизнь. Но то, что они увидели за девять месяцев, вызвало колоссальное разочарование. На Юго-Востоке Украины Партия Регионов может повторить путь «Нашей Украины». Слишком много надежд на нее возлагали избиратели, слишком велика степень разочарования. Партия Регионов пришла к власти, а ситуация только усугубилась. Сегодня власть цинично поднимает тарифы, цены растут темпами 90-х годов, вводится налоговый беспредел и прочее. Низкой явкой луганчане высказали недоверие нынешней власти. Уже сейчас происходит смена политического мировоззрения. Это значит, что не сегодня-завтра Юго-Восток также выдвинет жесткое требование политической альтернативы.

После того, как появилась информация о том, что вас вводят в Комитет экономических реформ при Президенте, многие мои коллеги восприняли это так, что вас сосватали в коалицию...

Инициатива ввести меня в Комитет по экономическим реформам при Президенте была инициирована депутатами и единогласно поддержана членами парламентского комитета. Мы, как оппозиция, можем много говорить о проблемах в стране, выступать на митингах и критиковать действия правительства. Но экономика не будет развиваться, если власть будет слушать только себя. Если они продолжат думать, что подготовлен хороший Налоговый кодекс, инвесторы рвутся вкладывать деньги в Украину, а предприниматели будут охотно платить 135 налогов и сборов в год – власть останется в Зазеркалье и ни о каких реформах не будет и речи.

На самом деле экономический потенциал Украины истощен. Гемоглобина не осталось. Вот уже несколько месяцев я говорю: должна быть внешняя площадка реформ, где реформы поддаются анализу, тестированию, идет экономическая дискуссия. И если такую площадку создают на уровне Администрации Президента, там должны присутствовать представители оппозиции, независимые ученые, эксперты.

Насчет перехода в коалицию. Я спокойно отношусь к тому, что мне в 100-тый раз задают этот вопрос. Слишком высоко недоверие в обществе к политике и политикам в целом. Плюс так сложилось в сознании общества, что «настоящий оппозиционер – это горлопан на митинге». Тот политик, кто считает, что правильнее было бы предлагать альтернативы на все, с чем он несогласен – уже автоматически договаривается с властью. Я уже говорила, что нам пора избавляться от местечковых размышлений на тему места сидения. Уверена, что каждый политик в своей работе должен руководствоваться принципом экономического патриотизма. Поэтому в 100-тый раз отвечаю – нет, присоединяться к коалиции не собираюсь. Но если есть возможность стать реальным контролером власти, отслеживать ход экономических реформ и вносить альтернативные предложения, это нужно делать. Польза от политика может быть не только во власти, но и в оппозиции.

КПД РАБОТЫ НАШЕГО ЖКХ, КАК У ПАРОВОЗА - 90% ПАРА УХОДИТ В ТРУБУ

Власть предприняла ряд шагов, которые сама трактует как реформы. Вы могли бы объективно оценить инициативы Кабмина в пенсионной реформе, ЖКХ?

Я вижу пока только ряд хаотичных бессистемных действий. Заявили о пенсионной реформе. Потом, оказалось, что реформа состоит в том, чтобы на пять лет увеличить срок работы женщин. Потом говорят, ой нет, женщин трогать не будем. Теперь заявляют, что нашли новые источники пополнения Пенсионного фонда, не называя, какие именно. Разве это не хаос и разруха в головах наших псевдореформаторов? Мне становится стыдно за такие решения власти. Не лучше ли начать с избавления Пенсионного фонда от нагрузки, которую он несет по выплате пенсий высокопоставленным льготникам (это порядка двух миллиардов гривен), улучшения администрирования средствами Фонда и т.д. ?

КПД работы нашего жилищно-коммунального хозяйства, как у паровоза – 90% пара уходит в трубу. Реформ в этой сфере нет, ведь поднятие тарифов на услуги ЖКХ - это не реформа. И власть с таким подходом вынуждена будет каждые полгода поднимать тарифы сначала на 50% , а потом на 100%, поскольку затраты никогда покрываться не будут.

За последние восемь месяцев дискредитировано слово «реформы». Для того чтобы они были успешными, нужно ответить на простые вопросы. Кто будет проводить реформы, те же чиновники, кто создавал эту систему, эту модель экономики? За чей счет они будут проводиться, за деньги МВФ? А технологии какие, советских времен?

Мы разработали и приняли Закон о государственно-частном партнерстве, но чтобы он реально заработал необходимо, чтобы Кабмин принял ряд подзаконных актов. Между тем, в Европе допуск частных компаний в сферу жилищно-коммунальных услуг позволил модернизировать отрасль, снизить затраты и улучшить ее эффективность. Когда приходят инвестиции, тарифы на услуги ЖКХ могут быть не повышены, а снижены.

Необходимо изменить сам подход к реформам. Сначала ставится цель, пишется дорожная карта реформы, назначаются ответственные за ее проведение, затем реформа согласовывается с обществом и реализуется. И тогда ни хаос в отдельно взятых головах, ни слабость некоторых представителей власти, ни даже общий бардак в стране не повлияет на результат реформ.

Прокомментируйте решение власти о закрытии секонд-хенда.

Я за реформы, но против псевдореформаторов. Все что предлагается сделать насильно, неэкономическими методами – суть от лукавого. Надо правильно формировать цель. Если мы говорим о поднятии отечественной промышленности, то закрытие секонд-хендов будет в третьем десятке того, что нужно было бы сделать. Это не имеет отношения к возрождению легкой промышленности. Зачем правительству запрещать «секонд-хенд», который занимает небольшую и очень специфическую долю рынка одежды? Бороться нужно с контрабандой, которая охватывает 70% рынка. При запрете «секонд-хенд» будут везти под видом гуманитарной помощи. Что тогда – запрещать ввоз в Украину гуманитарной помощи? Это не метод. Мы живем не в Советском Союзе, не за «железным занавесом».

Если наша отечественная промышленность готова компенсировать внутренний рынок альтернативным ценовым предложением, то покажите мне человека, который захочет одеваться в ношеную одежду, а не купит новую. Рынок секонд-хенда существует потому, что у людей просто нет денег, чтобы покупать новые вещи. Потребительской корзиной, которая не пересматривалась 10 лет, предусмотрено одно платье на три с половиной года, а срок службы пальто – восемь лет. Если исполнять постановление Кабмина и по восемь лет носить одно пальто, то секонд-хенд не нужен - нужно найти качественное пальто.

Вы недавно сделали жесткое заявление, что людей в войну кормили лучше, чем сейчас, сказав о капитально заниженной потребительской корзине. Но как можно исправить ситуацию, учитывая долговые обязательства и скромный бюджет Украины?

Власть обманывает народ, считая инфляцию и прожиточный минимум по устаревшей потребительской корзине. Реальная потребительская корзина в нашей стране стоит 2,5 – 3 тыс. гривен. А власть продолжает отталкиваться от набора товаров и услуг, который не дает возможность не то что жить - даже выживать. Потребительская корзина в Украине – это цена самой тары, а не ее содержимого. В этом существенное различие с европейским подходом. Там потребительская корзина ориентирована на нормальный уровень жизни. И это не вопрос финансовых возможностей страны. Закладывая больший ассортимент в потребительскую корзину, мы понимаем, что тем самым активизируется внутренний рынок за счет роста потребительского спроса и эти средства вернутся в бюджет за счет увеличения объемов налоговых отчислений.

Я предлагаю экономическое решение политического вопроса. Ключевая задача власти – создать самоподдерживающую систему, в которой население зарабатывает достаточно денег для жизни, тратит их внутри страны, а за счет этого развиваются производство, торговля и сектор услуг. Правительство должно сделать перерасчет и честно сказать, что может компенсировать всего тысячу гривен, но через год проведет индексацию.

Это непопулярно, зато честно. Не разорвав клубок лжи, невозможно двигаться вперед.

Недавно одна журналистка сказала в одном из интервью, что вы, извините, подсиживаете Юлию Тимошенко. Вы воспринимаете, это, как комплимент, как наглую клевету или вероятную перспективу?

Мы с Тимошенко не конкуренты, не сестры и не подружки. Мы – политические партнеры. Кого-то подсиживать, с кем-то конкурировать не собираюсь. Я не хочу быть ни Тимошенко, ни кем-либо другим. Мне комфортно быть Наталией Королевской. Я не хочу повторять ничьей судьбы ни в жизни, ни в политике - у меня есть своя судьба и своя цель.

Елена Мигачева