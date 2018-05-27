В России снова расправились с журналистом. Кто за этим стоит?

В России воспитывается ненависть к оппозиционерам и журналистам… Атмосфера ненависти создается властями, основную роль в этом играет главный идеолог Кремля…

В Москве в ночь на 6 ноября у подъезда собственного дома был жестоко избит журналист газеты "Коммерсант" Олег Кашин. Известный журналист и блогер, он активно освещал деятельность российской оппозиции, писал про митинги, акции протеста, марши несогласных, а также молодежные политические объединения. Одна из тем, которую он освещал в последнее время, – нашумевшая вырубка Химкинского леса.

Нападение на Кашина было осуществлено с крайней жестокостью. Его били долго и профессионально. Били по голове – чтобы не говорил, по рукам – чтоб не писал, по ногам – чтоб не ходил. Сейчас, после нескольких операций, Кашин пребывает в коме, в стабильно тяжелом состоянии.

Следствие отрабатывает различные версии совершенного преступления, и все они связаны с профессиональной деятельностью журналиста, а также личной гражданской позицией, которую Кашин неоднократно высказывал в своём ЖЖ. Дело Кашина взял на контроль президент России. Объявлено, что Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре РФ и МВД РФ «особо тщательно» расследовать нападения на журналиста. Газета «Коммерсант», между тем, начала свое расследование.

Тем временем российская блогосфера, активным участником которой был сам Кашин, прямо называет имена тех, кто мог «заказать» журналиста. Под подозрением – активисты прокремлевской «Молодой гвардии», которой Кашин неоднократно переходил дорогу в своих материалах, а также видные политические персоны: губернатор Псковской области Андрей Турчак и мэр подмосковных Химок Владимир Стрельченко. О первом он нелицеприятно отозвался в своем блоге, а второму мог быть неугоден из-за публикаций о готовящейся вырубке Химкинского леса, где планируют проложить новую дорогу из Москвы в Питер. К слову, по иронии судьбы, еще в 2006 году Кашин, тогда автор газеты «Взгляд», писал: «Разочарую читателя-романтика: нет такой страшной правды, за которую журналиста могут убить». Тогда он написал эти строки в своем материале об Анне Политковской. И вот, спустя каких-то четыре года, его самого едва не убили. Хотя, судя по видеозаписи из камер наблюдения, нападающие запросто могли сделать это.

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Впрочем, какие версии бы ни выдвигались, все наблюдатели сходятся в одном: речь идет о системном беззаконии, о незащищенности, от которой страдают не только российские журналисты, оппозиционеры, правозащитники, но и обычные граждане. Российская оппозиция уверенна, что атмосфера ненависти и нетерпимости к независимым журналистам и оппозиции создается самими властями. И основную роль в этом играет главный идеолог Кремля, заместитель главы администрации президента России Владислав Сурков. Оппозиция подчеркивает, что именно под его чутким руководством возникло ряд молодежных организаций, в которых делают культ из нынешних руководителей страны. А все, кто не согласен с «генеральной линией партии», называются врагами.

Об этом в своем блоге, в частности, упоминает и Борис Немцов. Он уверен, что за атмосферу ненависти в стране, которая и стала причиной покушения на Кашина, г-н Сурков несет личную персональную ответственность. И пока он при власти, существует реальная угроза жизни и здоровья журналистов, правозащитников и оппозиционеров.

– Именно он дрессирует молодых людей на Селигере, именно под его началом организуются инсталляции, где правозащитники, журналисты и оппозиция представлены нацистскими преступниками. Именно он курирует экстремистов из движений "Наши", "Молодая гвардия", Россия молодая", "Сталь" и пр., которые маршируют по московским улицам с плакатами "Враги России". А в качестве врагов опять оппозиция, правозащитники и журналисты», – отметил политик в своем ЖЖ.

С таким мнением сегодня согласны многие. Как и с тем, что нападавшие на журналиста, очень вероятно, не будут найдены никогда.

– Российский опыт показывает, что даже когда президент России берет расследования уголовного дела под личный контроль, это еще не значит, что виновные будут найдены, – поясняет в комментарии УНИАН российская писательница, ведущая «Эхо Москвы» Юлия Латынина. – Хотя в данном, случае шансы найти исполнителей есть. Когда дело привлекает такое внимание, технически начинается его расследование, и исполнителей достаточно быстро находят. А вообще в России нападают и убивают не только журналистов – в России могут напасть на любого.

Кремль, по словам Латыниной, возлагал надежды на молодежные организации, в которых воспитывается ненависть к оппозиционерам – они должны были стать главным орудием борьбы против «оранжевых» революций.

– Сейчас это просто сохранившийся механизм осваивания денег для людей типа Владислава Суркова и Василия Якименко (глава Росмолодежи) и их реальные доходы находятся под угрозой, потому что часть Кремля относится к ним очень скептически, – говорит она.

При этом, уточняет журналист, Олег Кашин в свое время играл в этой тусовке очень значимую роль. Ведь, начав как оппозиционный журналист, он вскоре сменил свою позицию. Правда, лишь на какое-то время.

– В его статьях 2–3 года назад говорилось о том, что Анну Политковскую убили враги режима с целью скомпрометировать великого Путина или что коварные интриганы соврали, будто Ющенко отравлен, и это привело к Оранжевой революции и третьему туру выборов. Сейчас такие же люди пишут, что Кашина избили враги режима, – подчеркивает Юлия Латынина. – Кашин имел возможность взлететь в этой тусовке очень высоко, но в какой-то момент она ему осточертела, и он их всех послал. Видимо, это сыграло свою роль в этом избиении, потому что эти люди не любят перебежчиков. Кашин был свой и писал про Великого Путина, а потом вдруг сказал, что эту блевотину писать больше не будет и начал писать, что самый великий человек в российской политике Эдуард Лимонов.

Интересно, что сам Лимонов склонен расценивать ситуацию с Кашиным как случайность. Хотя при этом, добавляет российский оппозиционер, Кашин с его резкой, бесцеремонной манерой поведения мог ожидать такой реакции с большей вероятностью, чем более уравновешенные журналисты.

– Кашин не был никогда оппозиционером, – говорит в комментарии УНИАН Лимонов. – Он был экспансивным, увлекающимся, меняющим кумиров журналистом. Видимо, это были (заказчики нападения) очень обидчивые люди… Холодный интеллектуал смахнул бы обиду, а в случае с нападением на Кашина – это круги, обычно имеющих дело со сферой насилия.

Пока у власти будут силовики, ситуация не изменится

Правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев сказал следующее:

– Проблема намного глубже, чем избиение одного журналиста, и она касается власти силовиков, которые руководят Россией. Сколько бы слов ни говорилось, какие бы законы ни принимались, пока у власти будут оставаться силовики, ситуация не измениться.

В России у власти находится группировка Путина. Это силовики, а точнее – бывшие «фсбэшники». Эти люди ментально стремятся к закрытому обществу, а журналисты и правозащитники – наоборот, пытаются это общество сделать более открытым. Поэтому, что бы президент России ни говорил, эти люди будут продолжать ненавидеть журналистов.

Бесспорно, атмосфера ненависти передается разным отморозкам и именно они делают всякие разные дела. Это транслируется из Кремля, подхватывается подконтрольными молодежными движениями. Потом нанимаются какие-нибудь фанаты для непосредственно избиения. Это проблема власти в целом, сколько бы Медведев ни говорил о деле Кашина. Конечно, хорошо, что привлечено внимание к этому случаю, но при этом забыли или не хотят говорить о нападении 4 ноября на активиста-эколога Константина Фетисова в Химках.

Роман Цимбалюк, Москва