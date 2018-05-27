Оценка выборов в Украине: Запад строго постукивает карандашиком по столу

На Западе боятся каких-то конкретных действий в отношении украинской власти, чтобы не подтолкнуть Украину в объятия Кремля. Между тем, Януковичу и его окружению все меньше хочется в те объятия... Местные выборы, которые состоялись в Украине 31 октября, имели далеко не местный резонанс. Международные (не путать из «эсэндешными»!) наблюдатели, западные обозреватели и политики, а также масс-медиа в один голос охарактеризовали эти выборы как такие, которые не отвечали стандартам демократии и прозрачности и являли собой большой шаг назад по сравнению с президентскими выборами января 2010 года. Которые, кстати, и привели к власти Виктора Януковича.

Суть реакции Запада доаольно точно передал американский журналист Питер Берн в «Kyiv Post» от 4 ноября: «Международное сообщество приходит к консенсусу по поводу того, что он (Янукович) провалил первый серьезный тест на демократию со времени своего избрания президентом 25 февраля».

Примеры негативных к украинской власти и лично Януковичу отзывов можно приводить десятками.

Верховный представитель по международным делам и политике безопасностиКетрин Эштон обеспокоена сообщениями представителей многих наблюдательных миссий о нарушениях во время выборов 31 октября. «Это взрывает доверие к избирательному процессу и дальнейшее укрепление демократии в Украине. Уважение к общим ценностям, включая права человека, демократические принципы и верховенство права, лежит в основе отношений между ЕС и Украиной».

Заявление правительства США относительно местных выборов в Украине: «Предварительные сообщения от наблюдателей на выборах указывают, что местные выборы в Украине 31 октября не отвечали уровню открытости и честности, установленному последними президентскими выборами, которые состоялись раньше в этом году. Источником проблем в день голосования наблюдатели и международные эксперты называют закон Украины о выборах, принятый в июле. Некоторые осложнения, созданные новым законом, такие как те, что делают невозможным участие новых партий, были облегчены или устранены благодаря изменениям, принятым по требованию президента Януковича в сентябре. Однако другие аспекты законодательства и предвыборных правил и процедур становились на пути внесения определенных кандидатов в бюллетени для голосования, давали возможность применять административный ресурс во время избирательной кампании, создавали дисбаланс в составе избирательных комиссий, осложняли процедуры регистрации и голосования».

Председатель Комитета «За открытую демократию» Том Нолан (США): «На выборах в Одессе было много явных фальсификаций, и они (выборы) не удовлетворяли международным нормам. Мы разочарованы, поскольку эти выборы могут усилить негативный имидж Украины».

«Свыше ста международных наблюдателей имеют в своем распоряжении неопровержимые факты нарушений в Одессе действующего законодательства о выборах, а также международных стандартов».

Другой представитель комитета - профессор Ерик Херон из США отметил: «Я наблюдал за выборами в четырех постсоветских странах. Но то, что я увидел на избирательном участке №311 в Одессе, было худшим из виденного за долгие годы моего участия в миссиях международных наблюдателей».

Авторитетное немецкое издание Die Welt: «Убедительная победа на местных выборах “Партии регионов” достигнута частично за счет притеснения и препятствования оппозиции, в частности партии “Батькивщина” во главе с Юлией Тимошенко, которой не позволили принять участие в Киеве и Львове – двух бастионах ее поддержки. По мнению эксперта из Гамбурга Отто Лухтерхандта, Украина находится на пути к установлению авторитарного режима вроде российского».

Жесткие статьи о наших местных выборах печатают также Associated Press, Financial Times, Wall Street Journal, Die Presse, Suddeutche Zeitung и другие известные западные издания.

Вице-президент Группы Европейской народной партии в ЕвропарламентеГуннар Хекмарк считает необходимым для Украины придерживаться демократии и верховенства права. «Мы сказали о нашей обеспокоенности относительно верховенства права, честности и прозрачности последних местных выборов, а также относительно свободы прессы в Украине», – отметил он. При этом он также выразил убеждение, что такие выборы не должны повториться в Украине.

Кроме того, по словам Хекмарка, фракция ЕНП, крупнейшая в Европарламенте, подготовила проект новой резолюции относительно Украины и будет настаивать на его принятии 11 ноября. То есть еще до саммита Украина – ЕС, назначенного на 22 ноября. Документ содержит критику украинской власти, которая, по мнению представителей ЕНП, не обеспечила прозрачное проведение местных выборов.

Правда, собеседники корреспондента газеты «Коммерсант-Украина» в Европарламенте отметили, что вероятность принятия резолюции в четверг не слишком велика.

И сам же Гуннар Хекмарк признал, что ЕНП сейчас не готова требовать от Киева проведения повторных местных выборов в тех регионах, где были зафиксированы значительные нарушения. «Мы лишь подчеркиваем, что будущие парламентские выборы, в отличие от прошедших местных, должны отвечать всем правилам», – заявил он.

Тут и кроется закавыка внешне резкой и единодушной реакции Запада на наши выборы. Как говорил западный принц Гамлет, «слова, слова, слова…» И, по крайней мере пока еще, не видно никаких конкретных действий. Например, требований провести пересчет голосов, которые раздавались в конце 2004 года. Между тем, по убеждению автора этих строк, масштабы фальсификаций в настоящее время не меньшие (а может, и большие), чем 6 лет назад.

И даже прогнозируемая решительная резолюция Европарламента вряд ли будет содержать какие-то действенные санкции относительно нынешней украинской власти, это тоже будут слова той или другой степени резкости.

А конкретное действие – вот оно: на заседании Совета министров по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза было принято формальное решение, что ЕС подпишет с Украиной протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве относительно основных принципов участия в программах ЕС. Согласно документу, Украина сможет принимать участие во всех программах ЕС, открытых для участия третьих стран.

...Неудивительно, что сама нынешняя украинская власть относится к заявлениям Запада как к, выражаясь присущей ей фразеологией, «шуму пурги». Ее представители отвечают на эти заявления в издевательском тоне. Взять к примеру реплики относительно заявления правительства США. Так, глава фракции Партии регионов в ВР Александр Ефремов лукаво заявил, что Штаты дали... позитивную оценку выборам и поддержали Януковича. «Они (США) сделали заявление о том, что выборы были менее демократическими, чем президентские, а затем сделали ссылку, почему они так считают... Тем самым они поддержали президента нашего государства по поводу написания Избирательного кодекса и, более того, выразили желание принять участие в подготовке этого кодекса».

Той же извращенной логикой (явно штабная разработка) пользовался в эфире «Большой политики» на «Интере» министр иностранных дел Константин Грищенко. А «дирижер» фракции ПР и известный златоуст Михаил Чечетов снисходительно посоветовал от США разобраться сначала с выборами в собственный Конгресс, а затем что-то говорить об Украине.

Вся эта ситуация напоминает автору историю из далекой молодости, когда он служил в конвойных войсках и зачастую общался с офицерами внутренней службы. Один из них, майор, дежурный помощник начальника колонии, однажды, прихлебывая чифирь в караулке, поделился таким наблюдением: «Этот новый начальник отряда не сможет осужденных толком контролировать». – «Почему? Вроде такой неглупый парень – и выглядит браво». – «Ты бы видел, как он с ними общается! Стоит перед ним заматерелый зэчара, а он на него карандашиком по столу постукивает, морали читает. Тьфу!..»

Ради Бога, не нужно проводить прямых аналогий, но ситуация чем-то очень похожая. Чтение моралей и постукивание карандашиком на эту власть не повлияет.

Не прислушиваться ли Западу к словам того же Анатолия Гриценко, который предлагает, в частности, не давать визы в Европу нарушителям избирательного законодательства из Украины: «Нынешняя власть толстокожа. Протокольные призывы к демократии и соблюдению закона их не очень пробивают. А вот без кредитов правительство Азарова, при всех своих заявленных возможностях как сильной власти не в состоянии сбалансировать бюджет. Вот и есть два мощных фактора – кредиты МВФ и защита европейских и американских прав в Украине, в том числе и ограничение визового режима»?

Сейчас на Западе боятся каких-то конкретных действий относительно украинской власти, поскольку якобы они могут подтолкнуть Украину в объятия Кремля. Между тем, Януковичу и его окружению все меньше хочется в те объятия. Ведь взамен за кажущуюся «мир, дружбу, кукурузу» российское руководство требует уже далеко не «пургу»: газотранспортную систему и рентабельные отрасли нашей экономики. На чем же «донецкие» деньги будут делать? Какие из них выйдут «Брюсы Всемогущие»?

Не время ли Западу от постукивания карандашиком перейти к более решительным мерам? Ради блага самой же Украины, которая стремительно откатывается назад в своем общественном и политическом развитии.

Николай Писарчук