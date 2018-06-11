Под Сюзанну Станик СБУ копает не в первый раз

Фигура судьи Конституционного суда Украины Сюзанны Станик вдруг стала в центре внимания украинской общественности. Во-первых, потому, что она назначена судьей-докладчиком по делу указа Президента о досрочном прекращении полномочий парламента и, во-вторых, из-за подозрений в ее причастности, если верить руководителю СБУ, к масштабной коррупции...

Кто она – эта дама в судейской мантии?

Не первый раз уже СБУ обнародовала подобные коррупционные обвинения. Вспомним сентябрь 2001 года, когда первый заместитель председателя Службы безопасности Юрий Вандин докладывал на заседании парламентского комитета по вопросам коррупции и организованной преступности. Заседания тогда посвятили рассмотрению ситуации вокруг специализированного госпредприятия "Укрспецюст", которое находилось в подчинении Министерства юстиции. А министром юстиции именно и была Сюзанна Станик. Об этом обстоятельно писал известный криминальный журналист Олег Ельцов.

Как рассказала тогда сама Сюзанна Романовна депутатам, представителям правоохранительных органов и журналистам, "Укрспецюст" был создан 1 июля 1999 года. Его задание – "сохранение госисполнителями имущества, изъятого по решению суда, организация и проведение его реализации". Это мощная разветвлена структура с 743 подразделениями по всей стране и штатом в 3568 работников. Станик жаловалась, что у работников этого ведомства слишком маленькие зарплаты. С финансами – не все в порядке: зарплата рядового "бойца" – от 110 до 150 гривен. Все они подпадают под Закон "О государственной службе", а следовательно, и под Закон "О борьбе с коррупцией". Однако, по заверениям Станик, уголовных преступлений в "Укрспецюсте" не замечено. С чем сразу не согласился первый заместитель генпрокурора Николай Гарник: в действительности только за полгода было возбуждено около 70 уголовных дел...

По словам ораторов, злоупотреблений за два года своей деятельности "Укрспецюст" наплодил довольно много. Это – продажа высоколиквидных и стратегических предприятий за бесценок, реализация тысяч автомобилей по цене колес на них.

Станик отчиталась, что ведомство принесло достаточно большую пользу обществу: только с начала года "Укрспецюст" реализовал имущества на 4 миллиона гривен. Однако председатель парламентского комитета Юрий Кармазин имел собственные данные: за время существования детище Станик реализовало около 6000 автомобилей, которые, как правило, изымались с нарушениями, а затем реализовывались за бесценок. В итоге только от этих автопродаж убытки государства превысили те 4 миллиона гривен, полученного от продажи имущества, изъятого по решениям суда. Гарник уточнил калькуляции Кармазина: по данным Генпрокуратуры, упомянутые 6000 иномарок, проданные с нарушениями, были обнаружены лишь в трех областях – Винницкой, Хмельницкой и Черновецкой. Убытки государства – 12 миллионов гривен. Создается впечатление, что это стало дополнительным способом контрабандного ввоза и реализации автотранспорта.

Станик отрицает: мы, мол, только реализуем, а цену устанавливает судебный эксперт-оценщик.

Гарник поделился подозрением: похоже, сформировались организованные преступные группы из числа работников "Укрспецюста", судебных экспертов и собственно покупателей.

Сюзанне Романовне поворот разговора явно не понравился – и она спешно ретировалась на заседание СНБО. А антикоррупционный комитет между тем перешел к самому интересному. Речь зашла о реализации высокорентабельных и стратегических предприятий. А именно: о продаже 49% акций ЗАО СП "Росава", которая была проведена с грубыми нарушениями. Первая оценка предприятия определила его стоимость в 100 миллионов гривен. Но вскоре была проведена переоценка – и "Росава" подешевела.... в 20 раз! За 5 миллионов ее и продали, передав по формальному поводу для реализации другому исполнителю в Киев. Аргумент Минюста: это было сделано для... более качественного выполнения решения суда. Борьба за качество в "Укрспецюсте" стоила государству 95 миллионов. О размерах “откатов” можно лишь догадываться.

В своей бурной деятельности "Укрспецюст" добрался и до стратегических предприятий, в частности трех электростанций ОАО "Донбасенерго": Луганская, Кураховская и Зуевская тепловые электростанции были проданы в авральном порядке, 28 апреля. Это были специальные торги, поскольку день был нерабочим. При этом еще утром стало известно, что решение суда о продаже было приостановлено. Было начато расследование деяний директора донецкого подразделения "Укрспецюста", который активно участвовал в организации скандальной продажи. Но министерское начальство до последнего прикрывало этого человека и не освобождало его от должности. Лишь из человеколюбия?

Упомянутый выше первый заместитель председателя СБУ Юрий Вандин оценил такую ситуацию как закономерность. И привел дополнительные факты. А именно: продажа через "Укрспецюст" предприятия "Серп и молот" за 30% стоимости, Завода электронной и газовой апаратур – тоже за 30%. Есть факты, когда продавали и за 12%. А один из научно-исследовательских институтов пошел за 4 миллиона, тогда как был оценен в 104 миллиона – это меньше чем 4%. В этой связи СБУ предложила внедрить временный мораторий на продажу госимущества и предприятий, где доля государства составляла не менее чем 25%.

Не удивительно, что парламентарии выдвигали предложения снять Станик с должности министра, расформировать "Укрспецюст", создать специальную комиссию Верховной Рады... Но ничего этого сделано не было. Как поговаривают – по причине особых отношений Сюзанны Романовны с Леонидом Кучмой и его женой.

Дело замяли, а саму Станик Леонид Данилович отослал от греха подальше в Страсбург, представителем Украины при Совете Европы. Впоследствии она стала послом в Швейцарии. Говорят, рассматривался вопрос о ее назначении послом в Польше, но на пути стала одна маленькая лингвистическая мелочь: „станик” по-польски значит „бюстгальтер”.

В настоящее время эта высокодостойная деятельница готовит выводы Конституционного суда Украины на предмет соответствия Основному Закону указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

Журналисту не подобает выносить какие-то профессиональные юридические оценки возможного решения КС. Но когда Сюзанна Романовна будет зачитывать этот документ, ссылаясь на европейские правовые нормы, ничего не помешает автору вспоминать талантливые строки преемника Станик на посту министра юстиции Сергея Головатого, пылкого борца из кучмизмом, который по иронии судьбы очутился с ней сегодня в одном политическом лагере:

„Припоминаете, как после двухгодичного "медового месяца" в отношениях между Украиной и Советом Европы со времени вступления нашего государства в эту организацию неожиданно и бурно в январе 1998 года разгорелся "семейный скандал"? Спичкой, которая зажгла пожар, оказался поступок украинского министра юстиции Сюзанны Станик, которая послала в Страсбург неправдивую информацию относительно количества казненных в Украине за определенный период тогда, когда Украина обязалась внедрить мораторий на выполнение смертных приговоров со дня вступления в Совет Европы. Оказалось, что украинский министр подала в официальном письме в Совет Европы одни цифры, а в действительности – количество казненных были намного больше. Как мгновенная реакция Страсбурга на украинскую ложь – немедленный визит в Киев докладчика Ренаты Вольвенд, подтверждения ею в официальном докладе того, что украинский министр подала неправдивые данные. В дальнейшем – оправданное возмущение такими действиями лица, которое возглавляет "ведомство правды" в Украине, срочные дебаты на январской сессии ПАСЕ и первая угроза применить санкции к Украине ...” Не будет ли после станиковских выводов еще одного дежавю – угрозы применения санкций европейских институтов к Украине?

Николай Писарчук