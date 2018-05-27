«Совесть Украины» - полтавская сенсация на местных выборах

Второй, после победы «Свободы» в трех западных областях, сенсацией местных выборов-2010 стали результаты голосования в Полтаве.

Никому не известная партия Совесть Украины победила на выборах в Полтавский горсовет с большим отрывом, набрав по предварительным данным, 35,35% голосов избирателей (для сравнения – Регионы и БЮТ в сумме! по Полтаве набрали только 25,38%). Еще большим шоком явилась победа кандидатов в депутаты от Совести Украины в 24 мажоритарных округах Полтавы из 25, что просто бьет все рекорды в истории выборов в Украине, учитывая, что партия увидела свет 2 месяца назад. 34 депутата из 50 будут представлять партию в Полтавском горсовете, и без комментариев понятно, что она не нуждается в союзниках.

Это еще не все. Некий Александр Мамай, еще вчера местный бизнесмен среднего звена, директор ООО «Интер-Агро», а сегодня – лидер партии Совесть Украины в Полтаве, получил поддержку 65% избирателей на пост полтавского мэра. В то время, как теперь уже бывший мэр Полтавы Андрей Матковский получил лишь 14% голосов, хотя еще полгода назад, по данным соцопросов, его поддерживали 52% избирателей.

По данным источников в партийных штабах Полтавы предвыборная кампания нового мэра и «Совести Украины» основывались на технологической и финансовой поддержке небезызвестного в регионе Андрея Веревского, тридцати шести лет отроду, который является народным депутатом Украины, но более известен как основатель и управляющий акционер агропромышленной компании «Кернел». Так что именно он в очередной раз укрепил в результате выборов свое влияние и контроль в родном регионе.

На прошлых выборах кандидатом Веревского был Андрей Матковский, кандидат от БЮТ, который аналогично Мамаю опередил своих тогдашних конкурентов с большим отрывом. Но в роли мэра Матковский почувствовал свободу и стал играть в свои политические игры, в результате чего лишился поддержки, не оправдав ожидания своего патрона . И жестоко поплатился за это. Менее чем за 2 месяца Матковский был буквально уничтожен местными СМИ. По своей масштабности и эффективности проведенная атака напоминала информационные кампании Кремля против Лукашенко и Лужкова. Ни поддержка БЮТа, ни приезд г-на Томенко в Полтаву для поддержки своего партийного коллеги и его непосредственное участие в прямых эфирах местных телеканалов и других СМИ по агитации за Матковского не дали никаких результатов. Степень деморализованности бывшего мэра, по которому проехалась технологическая машина его бывшего покровителя, была такой, что, пребывая в статусе действующего главы города, он даже не пригласил прессу на участок, где голосовал.

Веревский же, похоже, чувствует настолько уверенно себя в роли хозяина полтавского региона, что не отказывает себе в удовольствии внести в проводящуюся под его контролем кампанию долю абсурда и провокационности. По мажоритарным спискам избиратели совершенно осознано голосовали не за известных в городе политиков, деятелей и бизнесменов, а за совершенно незнакомых им людей. Полтавчане в бюллетенях не смотрели на фамилии, они искали представителей «Совести Украины».

Несмотря на неожиданный результат, в отличие от Харьковской, Запорожской, Одесской областей, где результаты выборов ставятся под сомнения и оспариваются в судах, Полтавская область – одна из немногих, где никто из основных участников гонки не заявил о массовых фальсификациях. Вероятно, степень контроля Веревского над новым мэром будет близка к абсолютной, и дело не только в «биографической» уязвимости Мамая и зависимости его бизнеса от Веревского. Сама проведенная избирательная компания станет для свежеиспеченного городского головы постоянным напоминанием того, что падение с полтавского Олимпа может быть столь же стремительным и болезненным, как и восхождение на него.

Можно только догадываться, какой «зуб» точит на Веревского Юлия Владимировна, которой на нескольких выборах прошлых лет он рапортовал о победе ее партии, в рядах которой тогда пребывал.

У олигарха Веревского сегодня новые сложности. Ему, скорее всего, придется объяснять руководителю избиратоельного штаба Партии Регионов г-ну Клюеву мотивы своей самостоятельной политической игры в Полтаве, где регионалы могли рассчитывать на формирование собственного большинства. Хотя, наблюдая за ротациями народного депутата Веревского в парламенте, можно предполагать, что победа «Совести Украины» будет возложена на алтарь Партии Регионов.

Полтава относится к центральным областям страны, наиболее непонятным для украинских партий с точки зрения того, как управлять политическими предпочтениями их жителей. Сегодня в этих регионах велико разочарование деятельностью «оранжевых» партий. Вместе с тем, вряд ли стоит предполагать, что «бело-голубая» идеология, приобретет здесь когда-нибудь такое же влияние, как на Востоке. В центральных областях наиболее сильно выражена так называемая «электоральная усталость», что открывает дорогу «третьим силам» и местным проектам. Причем последние находятся в более выигрышном положении, так как в отличие от общенациональных сил апеллируют сугубо к региональным проблемам. Собственно так и выстроил кампанию проект Веревского «Совесть Украины». Примечательно, что местные партии в других центральных регионах также добились заметных успехов, хотя и не столь впечатляющих как в Полтаве.

Кроме Веревского, компания которого контролирует около трети украинского экспорта растительного масла, наиболее влиятельными в городе и области считаются владелец Феррэкспо Константин Жеваго, а также представители нефтегазового бизнеса, в частности «приватовского» Кременчуцкого НПЗ и добывающих компаний.

Ирина Воскобойникова