Возле КС старухи с иконами вымолили у неба радугу без оранжевого цвета
Возле Конституционного суда массы сторонников коалиции и оппозиции смешались. Дворы, примыкающие к зданию на Жилянской, где находится Суд, также оказались во власти противоборствующих…
|Сотрудники милиции следят за порядком во время блокировки входа к зданию КС
Интересно, что дворы, примыкающие к зданию по адресу Жилянская, 14, где находится Конституционный суд, также оказались во власти противоборствующих. Одни из них заполнили сторонники оранжевых, другие – “донецких”. Хорошо киевским птицам: с высоты их полета все это должно быть похожим на веселую мозаику.
|Депутаты ВР во время блокировки входа в здание КС Украины
Зато с каждой минутой все активнее становилась группа неистовых бело-голубых бабушек с иконами. «Откуда взялись эти ненормальные?» – спрашивали друг друга журналисты. Ясно, откуда: из обрывков флагов Партии регионов, из листовок с портретами Януковича и Мороза, из речей Симоненко, Витренко и прочего майданного мусора. Чаще всего их можно увидеть на акциях Витренко, хотя, как известно, сама она выступает за проведение досрочных выборов. А эти вроде бы молились за то, чтобы КС принял решение не разгонять Верховную Раду. Но не нам судить ход мысли этих людей.
Сначала старухи-ультрас самоотверженно молились какому-то богу, а потом стали просто бросаться на представителей СМИ. Ни с того, ни с сего они просто пошли на камеры журналистов и на своих оранжевых оппонентов. Вскоре на том месте, где должна была пройти пресс-конференция, стояло несколько старушек с иконами, хоругвями и мегафоном, с помощью которого они усиливали звук распеваемых ими куплетов. Стоя в кольце свиставших и обзывавших их, неистовые бабушки поднимали к небу свои «одухотворенные» лица, показывая руками вверх.
– Что там? – спрашивали журналисты.
– Радуга, – отвечали «просветленные» старушки.
|Сторонница коалиции
– Вот какие молодцы! Их обзывают, в них плюют, а они все равно продолжают отрабатывать свои деньги.
В итоге оппозиционеры возле суда так и не появились, и это был главный итог молитв неистовых старух.
Так или иначе, похоже, оппозиционеры еще появятся под стенами Конституционного суда: обещают, что заседание продлиться до 26 апреля.
Антон Зикора