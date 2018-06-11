Возле КС старухи с иконами вымолили у неба радугу без оранжевого цвета

В одиннадцатом часу утра возле Конституционного суда массы сторонников коалиции и оппозиции смешались. Один вход в здание высокого государственного заведения оказался блокированным сторонниками Юлии Тимошенко. Возле забора, ведущего к другому входу, стала сотня-другая “регионалов” с лозунгами «Судьи, мы верим вам!» Правда, их самих отрезали от основной массы фанатов Януковича люди с флагами Народной самообороны и “Нашей Украины”. Конфликтующих разделили «космонавты» – бойцы «Беркута» в полной экипировке.

Интересно, что дворы, примыкающие к зданию по адресу Жилянская, 14, где находится Конституционный суд, также оказались во власти противоборствующих. Одни из них заполнили сторонники оранжевых, другие – “донецких”. Хорошо киевским птицам: с высоты их полета все это должно быть похожим на веселую мозаику.

После инцидента с тремя побитыми депутатами митингующие ожидали, что новый виток конфликта возникнет с приходом под стены Конституционного суда лидеров оппозиции. Ожидалось, что Тимошенко, Кириленко и Луценко проведут брифинг прямо на улице Жилянской. В толпе пронесся слух: оппозиционеры придут около двенадцати, будут выступать возле Укрсоцбанка. Как оранжевые, так и “донецкие” с нетерпением ждали появления тройки. Прямо посреди дороги, между судом и шикарным зданием городского филиала Урксоцбанка, был поставлен стол. Журналисты расставили штативы, приготовились внимать. Однако тройка все не появлялась.

Зато с каждой минутой все активнее становилась группа неистовых бело-голубых бабушек с иконами. «Откуда взялись эти ненормальные?» – спрашивали друг друга журналисты. Ясно, откуда: из обрывков флагов Партии регионов, из листовок с портретами Януковича и Мороза, из речей Симоненко, Витренко и прочего майданного мусора. Чаще всего их можно увидеть на акциях Витренко, хотя, как известно, сама она выступает за проведение досрочных выборов. А эти вроде бы молились за то, чтобы КС принял решение не разгонять Верховную Раду. Но не нам судить ход мысли этих людей.

Сначала старухи-ультрас самоотверженно молились какому-то богу, а потом стали просто бросаться на представителей СМИ. Ни с того, ни с сего они просто пошли на камеры журналистов и на своих оранжевых оппонентов. Вскоре на том месте, где должна была пройти пресс-конференция, стояло несколько старушек с иконами, хоругвями и мегафоном, с помощью которого они усиливали звук распеваемых ими куплетов. Стоя в кольце свиставших и обзывавших их, неистовые бабушки поднимали к небу свои «одухотворенные» лица, показывая руками вверх.

– Что там? – спрашивали журналисты.

– Радуга, – отвечали «просветленные» старушки.

Бабушки так явственно рассматривали небо, что каждый, кто это видел, не мог удержаться от того, чтобы не поднять глаз. Действительно, там взошла радуга, самая настоящая, только немного необычная: в ней не хватало оранжевого цвета. И – хотите верьте, хотите нет – но в этот момент поднялся сильный ветер. Сторонники оппозиции наклоняли удочки со своими флагами в сторону бабушек, вражеские полотнища касались их лиц, но тем было все нипочем. Стойкостью верующих восхитился даже один бютовец:

– Вот какие молодцы! Их обзывают, в них плюют, а они все равно продолжают отрабатывать свои деньги.

В итоге оппозиционеры возле суда так и не появились, и это был главный итог молитв неистовых старух.

Так или иначе, похоже, оппозиционеры еще появятся под стенами Конституционного суда: обещают, что заседание продлиться до 26 апреля.

Антон Зикора