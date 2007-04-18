Волков думает, что оппозиционные депутаты никуда не денутся с подводной лодки

Народный депутат ІV созыва Александр ВОЛКОВ называет пиар-ходом решение народных депутатов от БЮТ и “Нашей Украины” написать заявления о сложении полномочий.

Об этом он сказал в интервью УНИАН.

А.ВОЛКОВ также считает бесперспективным шаг оппозиции написать заявления о выходе из своих фракций. Он напомнил, что, в соответствии со статьей 81 Конституции Украины, полномочия депутата прекращаются досрочно в случае его выхода из фракции на основании закона по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии (избирательного блока политических партий) со дня принятия такого решения. В то же время О.ВОЛКОВ заметил, что соответствующего закона, на основании которого могло бы быть принятое такое решение, нет.

Поєтому он считает все эти действия “возней” и не больше. “Никуда они не денутся с подводной лодки”, - резюмировал экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня депутаты двух фракций БЮТ и «Наша Украина» приняли решение о досрочном прекращении своих депутатских полномочий.

Народный депутат Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) назвал это созданием «правовых оснований» для подписания Президентом Украины нового указа о роспуске ВР в случае, если КС признает нынешний указ Президента неконституционным. А.ПОРТНОВ отметил, что в случае, когда треть состава ВР напишет заявления о досрочном сложении депутатских полномочий, Президент сможет подписать новый указ на новых основаниях.

Справка: Статья 82 Конституции предусматривает, что Верховная Рада Украины является полномочной при условии избрания не менее двух третей (300) от ее конституционного состава. Во фракцию БЮТ входит 125 депутатов, “Нашей Украины” – 77. В то же время ряд депутатов приобщились к коалиции.