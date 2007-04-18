Депутаты из фракции Наша Украина сложили свои полномочия

Народные депутаты из фракции "Наша Украина" сложили свои депутатские полномочия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины”.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня в 11.00 состоялось заседание Президиума партии “Народный Союз Наша Украина”. На этом заседании было решено обязать народных депутатов – членов партии “Наша Украина” написать заявления о выходе из состава фракции “Наша Украина” в Верховной Раде.

Президиум также инициировал проведение Межпартийного съезда Блока “Наша Украина” завтра, 19 апреля. Съезд рассмотрит указанные заявления народных депутатов и примет решение об исключении из избирательного списка кандидатов в народные депутаты от Блока “Наша Украина”.

После заседания Президиума партии в 13.00 состоялось заседание фракции “Наша Украина”, на котором все члены партии “Наша Украина” и члены других политических сил написали соответствующие заявления о выходе из фракции.

На заседании фракции отмечалось, что поскольку сложение полномочий народных депутатов сейчас невозможно из-за досрочного прекращения полномочий самой Верховной Рады, то единственный выход - написание заявлений о выходе из состава фракции, поскольку в этом случае решения принимается Межпартийным съездом блока “Наша Украина”.