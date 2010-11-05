Тигипко: местная власть должна заниматься двумя вещами

В некоторых местных советах депутаты от «Сильной Украины» будут работать в оппозиции. Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, заявил лидер «Сильной Украины» Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что решение о том, с кем депутаты от «Сильной Украины» будут блокироваться в местных советах, будет принято после окончательного подсчета голосов избирателей, принявших участие в региональных выборах 31 октября.

По его словам, объединение возможно только с теми политсилами, которые разделяют программные цели «Сильной Украины». «Местная власть должна заниматься двумя вещами – в первую очередь, это создание условий для инвесторов – украинских и зарубежных, и улучшение качества жизни людей. Если партии, с которыми мы захотим блокироваться, будут иметь такие же приоритеты, то работа возможна с кем угодно. Если же задачи у них будут другие, то я считаю, в такое большинство не нужно идти», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

Политик считает, что депутаты его партии смогут продемонстрировать конструктивную работу и в оппозиции. «Мы сможем предоставлять методологическую помощь в решении тех или иных вопросов. На центральном уровне в партии работают Экспертные комиссии по разным направлениям, которые уже сегодня готовы дать свои рекомендации на базе украинского и зарубежного опыта по улучшению тех услуг, которые предоставляет местная власть населению, и формированию инвестиционного климата», – отметил политик.