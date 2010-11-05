В Донецкой области 4 города не выбрали в мэры кандидатов ПР

В Донецкой области мэрами 24 из 28 городов стали представители Партии регионов.

Как сообщили УНИАН в Донецком областном отделении Партии регионов, таковы результаты параллельного подсчета Донецкого областного избирательного штаба Партии регионов результатов выборов в местные органы власти.

Согласно сообщению, только в 4 городах - Горловка, Дебальцево, Кировское и Снежное избраны мэры от других политических сил. Так, город Горловку возглавил представитель «Сильной Украины», города Дебальцево и Кировское – представители КПУ и город Снежное – представитель Народной партии.

Выборы городских председателей районного значения также подтвердили победу кандидатов от Партии регионов: представители ПР одержали победу в 21 городе из 24. Исключение составили города районного значения Николаевка, Новоазовск и Светлодарск.