Киевский губернатор насчитал ПР 100 голосов в облсовете

Председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявляет, что в областном совете от Партии регионов будет 100 депутатов из 148.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам губернатора, согласно обнародованным сегодня территориальной избирательной комиссией результатам голосования, Партия регионов в Киевской области получила 26,3% голосов избирателей, «Фронт Змин» – 9,91%, «Сильная Украина» – 5,78%, «УДАР» – 8,18%, ВО «Свобода» - 3,48%. Против всех проголосовали 14% избирателей. Всего в Киевской области явка избирателей составила 51,6%.

Как отметил А.ПРИСЯЖНЮК, наиболее активными были жители сел, где явка составила в среднем 57,6%, а в городах - 46,1%.

Говоря о ходе выборов, губернатор заметил, что в целом, невзирая на отдельные выявленные нарушения, выборы состоялись.

При этом А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что «вмешательства админресурса со стороны власти не было». «Понятно, что я выборами доволен. Ставка у меня была на этих выборах не на пиар, а идти к людям и показать, что власть может делать и что она делает. В результате люди поверили нашей команде», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, среди городов областного значения мэрами от Партии регионов остались те же люди в Броварах, Борисполе, Буче, Украинке, Вышгороде. В Боярке, Сквире, Яготине также избраны городские председатели от Партии регионов.

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, могут ли отдельные политические силы добиться признания выборов недействительными и требовать переголосования, А.ПРИСЯЖНЮК сказал: «Практически это невозможно, потому что мы действовали согласно действующему законодательству. Поэтому я уверенно заявляю, что выборы прошли согласно действующему законодательству».

На вопрос, можно ли говорить, что выборы прошли демократически при условии неучастия в них оппозиции, губернатор заметил: «Не вина власти, что в БЮТ такое творится, что они не смогли найти и выдвинуть лидера». При этом А.ПРИСЯЖНЮК подчеркнул, что он, как и раньше, готов работать с оппозицией в конструктивном русле.

Председатель КОГА выразил уверенность, что уже через неделю может состояться заседание нового областного совета.