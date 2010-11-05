Автобаза ВР намерена закупить 17 автомобилей Toyota Camry
17:23, 05 ноября 2010Политика
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Конечный срок поставки - 3 декабря
Автобаза Управления делами аппарата Верховной Рады Украины намерена закупить 17 легковых автомобилей Toyota Camry или ее эквивалент.
Соответствующее объявление обнародовано на официальном веб-портале государственных закупок.
Согласно объявлению, процедура закупки должна состояться на открытых торгах.
Конечный срок поставки - 3 декабря 2010 года.
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