Суд запретил 6-7 ноября массовые акции на Майдане

Окружной административный суд Киева своим постановлением установил ограничение права на мирные сборы и пикетирование путем запрета КПУ проводить на Майдане Незалежности 6-7 ноября массовые мероприятия, а также запретив ВО “Свобода” 7 ноября проводить массовые мероприятия на центральной площади столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, своим постановлением, которое было принято сегодня, суд удовлетворил требования столичной власти об ограничении указанным политическим силам проводить массовые собрания на Майдане Незалежности в эти выходные дни.

Согласно заявкам, поданными в Главное управление внутренней политики КГГА, ВО “Свобода” планировала провести акцию “Память жертв московско-большевистского режима” с привлечением 1 тыс. человек. Акция должна была пройти на Майдане Незалежности 7 ноября с 8.00 до 22.00.

В свою очередь, КПУ подала заявку на проведение общественных мероприятий по случаю 67-й годовщины освобождения Киева от фашистских захватчиков и по случаю 93-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции. Мероприятия должны были состояться 6 ноября на Майдане Незалежности (с 18.00 до 24.00 предусматривалось установление сценических конструкций), а также 7 ноября с 9.00 к 11.00 акция на Бессарабской площади и дальнейшая демонстрация по Крещатику на Майдан Незалежности, где с 12.00 до 13.00 планировалось организовать концертную программу. В заявке отмечалось, что планируется участие в мероприятиях около 5 тыс. лиц.