Ющенко начал новый отсчет работы Нашей Украины

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО считает, что его партия уже должна готовиться к парламентским выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании политсовета партии.

По словам В.ЮЩЕНКО, к съезду, который планируется провести в декабре, «Наша Украина» должна создать все условия для успешного проведения парламентской кампании.

В частности, В.ЮЩЕНКО поставил задачу разработать новый устав партии, возобновить полноценную работу всех структурных подразделений партии, решить проблемы с финансированием. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что партия должна стать действенной.

«Подготовка к выборам Верховной Рады – это точка, с которой мы начнем отсчет работы обновленной политической силы», - сказал он, добавив, что «Наша Украина» должна быть готова к такому развитию событий, как выборы в марте следующего года.