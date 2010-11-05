«Принципиальный чиновник» говорит, что был вынужден купить Lexus

ГП «Днепрстандартметрология» вынудили взять в лизинг автомобиль Lexus сроком на 5 лет из-за угрозы финансовых санкций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный директор ГП «Днепрстандартметрология», главный инспектор области по государственному надзору за качеством товаров и услуг Александр ТУРЧИН.

«Еще до начала моей работы в должности гендиректора предыдущее руководство предприятия заключило договор лизинга автомобиля Lexus с ООО «Евро Лизинг». После выхода постановления Кабмина от 29.09.2010 № 887 ГП «Днепрстандартметрология» проинформировало компанию ООО «Евро Лизинг» о намерении расторгнуть договор и вернуть финансовые средства предприятия. Мы получили ответ, что в случае отказа от подписания договора последуют финансовые санкции. Чтобы их избежать, мы заключили договор», - сказал А.ТУРЧИН.

Он уточнил, что Lexus взят предприятием в долгосрочную аренду с последующей возможностью выкупа.

По его словам, оплата лизинга предусматривалась не за счет государственных средств, а за средства, заработанные ГП «Днепрстандартметрология» от хозяйственной деятельности.

А.ТУРЧИН заявил, что автомобиль Lexus RX 450HL, который поступил на предприятие несколько дней назад, необходим для перевозки измерительной техники. «Lexus RX 450H оборудован электродвигателем, что позволяет использовать автомобиль для перевозки эталонной измерительной техники и работы в различного рода агрессивных и взрывоопасных помещениях», - отметил А.ТУРЧИН.

Он также заявил, что скандал с Lexus, обсуждаемый в СМИ, вызван его «принципиальной позицией по контролю за качеством продаваемой в Днепропетровской области продукции, которая завозится контрабандным путем».

«Настоятельно прошу правительство разобраться, кто и зачем уничтожает Госпотребстандарт в ущерб украинским производителям», - заявил А.ТУРЧИН.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября на заседании Кабмина премьер-министр Николай АЗАРОВ потребовал от председателя Госказначейства Сергея ХАРЧЕНКО проверить законность приобретения Днепропетровским региональным центром стандартизации, метрологии и сертификации автомобиля Lexus.

«Вы помните, что я запретил покупать дорогие служебные автомобили и прочее. И вот из прессы узнаю, что Днепропетровский региональный центр стандартизации и метрологии приобрел дорогой Lexus», - сказал Н.АЗАРОВ.

По словам премьера, если этот факт подтвердится, то он требует от председателя Госказначейства немедленно разобраться, каким образом чиновникам центра удалось обойти категорический запрет финансировать такие покупки.

«И сделать организационные выводы. Безусловно, пресечь саму возможность таких случаев в будущем. Автомобиль, безусловно, забрать, руководителя центра уволить, председателя Госстандарта предупредить за неудовлетворительную организацию выполнения решений правительства. Я подчеркиваю, что мы не будем либеральничать там, где речь идет о государственной дисциплине и финансовой дисциплине», - отметил премьер.