Киселев напомнил депутатам, что война войной, а обед по расписанию

Пообедав, народные депутаты будут находиться возле зданий парламента, правительства и Конституционного Суда.

Как передает корреспондент УНИАН, на собрании народных депутатов, которые состоялись сразу после утреннего заседания парламента, народный депутат из Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ обратился к народным депутатам от коалиции, чтобы они пообедали и после этого приняли участие в дежурстве.

По его словам, возле ВР должны были бы дежурить 15 народных депутатов из СПУ, 15 из КПУ – возле Кабинета министров Украины, а все остальные, в частности, народные депутаты из фракции Партии регионов, чтобы дежурили возле Конституционного Суда.

В.КИСЕЛЕВ сообщил, что есть информация, что представители оппозиции будут пытаться после выхода судей из КС «провоцировать драку» как это было сегодня утром.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд судей Конституционного Суда, а также участники конституционного процесса не смогли своевременно попасть в здание Конституционного Суда, где в 9.30 должно было начаться заседание по рассмотрению дела относительно указа Президента о роспуске ВР.

Здание суда пикетировали около 10 тысяч сторонников оппозиции и коалиции.

При этом, сотрудники спецподразделения милиции избили присутствующих возле здания КС народных депутатов Украины. Телесные повреждения были нанесены депутатам Давиду ЖВАНИИ, Олег ЛЯШКО, Владимиру КАРПУКУ, Зиновию ШКУТЯКУ, утверждают в пресс-службе «Нашей Украины».

Сразу после этого Департамент связей с общественностью МВД Украины заявил, что “меры физического воздействия” в отношении собравшихся возле Конституционного Суда милиция сегодня не применяла.