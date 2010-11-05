Харьковский горизбирком утвердил протокол о победе Кернеса

Харьковская городская избирательная комиссия утвердила протокол по результатам выборов Харьковского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно обнародованному протоколу, победу на выборах мэра Харькова одержал кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС.

За Г.КЕРНЕСА проголосовали 130 тысяч 352 избирателя.

Кандидат от партии «Батьківщина» Арсен АВАКОВ получил 127 тысяч 608 голосов.

На третьей позиции - кандидат от КПУ Алла АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, у нее - 79 тысяч 639 голосов.

Всего в голосовании приняли участие 444 тысячи 282 избирателя. 11 тысяч 67 бюллетеней признаны недействительными.

За такое решение проголосовали 10 членов комиссии, против - 3.