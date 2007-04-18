Мороз хочет, чтобы все себе зарубили на носу и прекратили разглагольствовать

Председатель Верховной Рады Украины Александр МОРОЗ заявляет, что сегодня делается попытка освободить Александра МЕДВЕДЬКО от должности генерального прокурора «потому что он не управляем».

Об этом А.МОРОЗ сказал на заседании парламента, передает корреспондент УНИАН.

Как известно, в некоторых СМИ появилась информация о том, что возможно рассмотрение в частности в пятницу на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопроса об освобождении генпрокурора.

А.МОРОЗ отметил, что согласно Конституции генерального прокурора по представлению Президента Украины может освободить только ВР. По его словам, назначить прокурора может также только парламент.

А.МОРОЗ также в очередной раз отметил то, что ВР «есть, она работает и будет работать, потому что так предусмотрено Конституцией». Он также отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО демонстративно проводит консультации только с премьер-министром Украины без участия руководителя парламента, тем самым показывая, «что не с кем говорить здесь, потому что, видите, ВР не работает, ее нет».

А.МОРОЗ подверг острой критике представителей оппозиции, которые заявляют, что не будут признавать решение Конституционного Суда. По его словам, «раз им необходимое решение не принимается», то тогда «значит аморальный суд». «Ну, странная, искривленная мораль», - отметил он и добавил: «если КС принимает справедливое решение, то оно аморально». «Но не может быть мораль вне закона. Нельзя говорить, что нарушение закона является моральным», - подчеркнул он.

А.МОРОЗ отметил: «я бы хотел, чтобы все себе зарубили на носу и прекратили разглагольствовать о морали, потому что я замечаю, что те люди, которые меньше всего имеют право говорить о морали больше всего о ней и распространяются». Он считает, что такой подход стал «странной практикой для украинского политикума”.

Говоря о сегодняшнем блокировании КС, в частности при участии народных депутатов из оппозиции А.МОРОЗ отметил, что они сегодня пользуются депутатской неприкосновенностью, подталкивая людей». «Если прокуратура обратится сегодня в Верховную Раду о том, что их нужно поставить на место в соответствии с законом, то я не думаю, что ВР станет на вашей стороне. Она поддержит очевидно такое предложение», - отметил А.МОРОЗ, обращаясь к народным депутатам от оппозиции.