Депутаты и слушать не захотели о выборах в 2011 году

Верховная Рада отказалась направить запрос народного депутата от НУ-НС Арсения ЯЦЕНЮКА к Президенту Украины относительно необходимости проведения в 2011 году парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий депутатский запрос обнародовал на заседании парламента председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН.

В частности, в своем запросе А.ЯЦЕНЮК отметил, что Президент должен принять меры, необходимые для проведения очередных выборов Верховной Рады, и определить безотлагательные законопроекты по внесению изменений в госбюджет на 2010 год относительно обеспечения проведения выборов в ВР 27 марта 2011 года.

Запрос поддержали только 84 народных депутата из 427, зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием В.ЛИТВИН заявил, что тем, кто поддержит этот запрос, «нужно дать возможность в следующем году сходить на выборы».