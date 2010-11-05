Украинцы уже готовы поверить, что обещанная свобода – это рабство?

Председатель ВГО «Гражданское движение Олега Рябоконя» уверено, что намерения Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА упорядочить избирательное законодательство - лишь повод внести в него очередные изменения незадолго до выборов в Верховную Раду Украины.

Так Олег РЯБОКОНЬ прокомментировал УНИАН обещание В.ЯНУКОВИЧА больше не изменять избирательное законодательство накануне выборов. С таким заявлением Президент выступил 3 ноября перед журналистами в Донецкой области.

«Власть в Украине давно играет лишь по собственным правилам, потому на ее честность не стоит надеяться. Так, сначала были отменены местные выборы в мае этого года, после чего за три месяца до следующей даты выборов в законодательство вносятся изменения, которые парализуют любую оппозицию и окончательно позволяют правящей партии узурпировать власть на всех уровнях», - отметил О.РЯБОКОНЬ.

Он уверен, что намерения В.ЯНУКОВИЧА упорядочить избирательное законодательство - лишь повод внести в него очередные изменения незадолго до выборов в ВР. «На виду у миллионов граждан опять происходит большая ложь. За день до заявления Президента его же приказом сформирована комиссия, которая должна до мая 2011 года подготовить предложения относительно совершенствования вопросов проведения выборов в Украине. Неизвестным остается, каким образом будет «совершенствоваться» это законодательство и как эти изменения будут влиять на ход выборов в Верховную Раду Украины», – подчеркнул О.РЯБОКОНЬ.

Происходящее в Украине в последнее время председатель Гражданского движения считает сплошным парадоксом.

«Все, о чем говорит действующая власть, происходит с точностью до наоборот. Невзирая на все обещания, Украина стала страной не для людей, а для кучки олигархов, которые удовлетворяют свои интересы за счет всего народа. Нет ни защиты малого и среднего бизнеса, ни народовластия путем развития местного самоуправления, ни отмены льгот для должностных лиц. Но все это и многое другое объявлялось в предвыборной программе Президента. Создается впечатление, что действующая власть достигла лишь одного: украинцы превратились в героев Оруеловской утопии и уже готовые поверить, что обещанная свобода – это рабство», - резюмировал О.РЯБОКОНЬ.