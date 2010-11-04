Герман думает, что мир просто не понял особенностей украинской демократии

Украина сделает выводы из международных оценок местных выборов с целью развития и усовершенствования демократии в стране.

Об этом заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН заявила в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя, в частности, заявление правительства США, в котором отмечается, что местные выборы в Украине были менее демократическими, чем предыдущие президентские.

Политик подчеркнула, что украинская сторона должна внимательно выслушивать, принимать и учитывать оценки разных сторон, в частности, стратегических партнеров государства.

«Мы также имеем право оценивать и их выборы, высказывать свои оценки. Но выводы мы должны делать свои», - отметила А.ГЕРМАН.

По ее словам, «дефиниция демократии не является чем-то застывшим».

«Демократия в каждой стране имеет свои особенности. И в Украине тоже. Основное, чтобы процесс не стоял на месте. Основное, чтобы демократия развивались, чтобы мы стремились к большей свободе людей, чтобы мы делали все для того, чтобы следующее волеизъявление было более объективным, более убедительным. И к этому нужно стремиться», - отметила заместитель главы АП.

А.ГЕРМАН выразила убеждение, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ «именно так смотрит на эти процессы, и именно так будет строить украинскую перспективу, как перспективу расширения прав и свобод украинских граждан».

«А мнения нужно выслушивать все, но всегда нужно делать свой вывод, адаптируя ситуацию к собственным национальным реалиям, и к нашим планам относительно ускорения реформ», - заявила А.ГЕРМАН.

Она также подчеркнула, что «сейчас в стране все усилия, всю энергию, всю стабильность власти и силу новой власти, местной в том числе, нужно направить на реализацию президентских реформ».

«И сейчас именно над этим нужно думать, в то же время так же, как и над выводами из того короткого пути, который мы успели пройти после победы на президентских выборах», - сказала А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, в заявлении правительства США относительно местных выборов в Украине, в частности, говорится, что они «не отвечали уровню откровенности и честности, установленному последними президентскими выборами».

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС также заявил, что разочарован тем, как были проведены местные выборы в Украине.

«По имеющейся на данный момент информации можно говорить о значительном отступлении от демократических стандартов», - отметил, в частности, президент крупнейшей европейской политической силы.

В свою очередь Уполномоченный Европейским парламентом наблюдатель на местных выборах в Украине Павел КОВАЛЬ сказал, что в рапорте для Европарламента особое внимание обратит на нарушения, которые имели место до выборов в Украине.