Генпрокурора назначили, вопросы остались

Почему на одну из высших должностей в правоохранительной системе назначают работника с выговором в личном деле?.. За какие заслуги сын Пшонки стал депутатом от ПР и главой парламентского подкомитета?.. Парламент 292 голосами (как сказал Владимир Литвин, почти конституционным большинством) назначил Виктора Пшонку на должность генерального прокурора Украины. Камеры крупным планом дали довольное лицо Виктора Януковича, который лично представлял Верховной Раде своего давнего донбасского приятеля и кума.

“Златоуст” фракции ПР Михаил Чечетов вчера как в воду глядел, напророчив около 300 голосов депутатов “за Пшонку”. Правда, как-то странно объяснил причину такого единодушия: «он не отдает свою благосклонность ни одной из политических сил». Лукавил господин Чечетов – новый генпрокурор – стопроцентно человек президента и Партии регионов. И сын его является депутатом парламента от этой «ведущей силы современности».

А какие же еще имеет добродетели этот господин, которые дали ему основания и возможность заменить на высокой должности Медведько? Кроме принадлежности к большому и мощному братству «донецких»?

Тут к Виктору Пшонке есть много вопросов, на которые до сих пор не получены ответы. В частности, речь идет о расследованиях резонансных дел, которые он курировал в должности первого заместителя генпрокурора. Сегодня в ВР он в который раз пообещал как можно быстрее раскрыть дело об исчезновении харьковского журналиста Климентьева. Мол, в Харькове работает «мощная следственно-оперативная группа» из руководителей МВД, из центрального аппарата и центрального аппарата Генпрокуратуры.

Это уже не первое аналогичное обещание Виктора Павловича, но следовательский воз и ныне там. Не потому ли, что исчезнувший без вести журналист расследовал злоупотребления местного прокурора?

Много вопросов остаются открытыми и относительно более отдаленных во времени этапов служебной карьеры господина Пшонки.

29 ноября 2004 года, выступая на митинге на Майдане Независимости, Петр Порошенко заявил, что «заместитель генпрокурора, прежний прокурор Донецка Пшонка отдал ночью приказ о применении силы против участников акции неповиновения, которые блокируют административные здания». Если точнее, 27 ноября 2004 года, приблизительно о 17.00 заместитель генпрокурора Виктор Пшонка вынес постановление, в котором руководству МВД поручалось «принять меры» относительно разблокирования зданий Администрации президента и Кабинета министров.

Именно это постановление и стало основанием для приказа подразделениям внутренних войск МВД, которые располагались в пяти центрах вокруг Киева, двигаться на Майдан Независимости. Тогда сторонники кандидата в президенты Виктора Ющенко заблокировали выезд подразделений ВВ из мест их дислокации, и только четкая позиция отдельных руководителей Вооруженных Сил и представителей правоохранительных органов не дала развиться силовому сценарию.

Осознает ли Виктор Пшонка, что его подпись могла повлечь силовой (возможно, даже вооруженный) гражданский конфликт, стоить жизни тысячам людей? Автору не удалось разыскать каких-то свидетельств того, что этот господин осознал недопустимость таких действий и что каким-то образом раскаялся в них. К сожалению, приходится допустить: он и сегодня готов на что угодно, чтобы выполнить волю высокого начальства.

Остаются без ответов также многие вопросы относительно расследования страшной смерти тележурналиста из Славянска Игоря Александрова, зверски забитого бейсбольными битами в 2001 году. Надзор за этим расследованием осуществляла Донецкая областная прокуратура во главе с господином Пшонкой.

Насколько отвечают действительности тогдашние заявления двух краматорских “убозовцев” Солодуна и Сербина, которые обвинили Пшонку в причастности к преступной группировке его кума Бантуша «17-й участок» и „крышевании” последнего?

Правда ли, что в последней телепередаче покойного должна была фигурировать фотография сына Виктора Пшонки Артема в компании с членами организованной преступной группировки? Куда исчезла видеозапись телепередачи, материалы которой видели сотрудники Александрова? Правда ли, что, как сообщали СМИ, имелись фотографии и самого Виктора Пшонки в теплой компании с бандитами, которые бесследно исчезли после обыска в квартире убитого Александрова?

И что это был за прокурорский надзор за позорным судебным разбирательством дела несчастного „терпилы”, бомжа Юрия Вередюка, невинно убиенного порцией яда, на которого пытались „навесить” убийство Александрова? Мол, худосочный человечек сразу несколькими битами забил до смерти журналиста. Как сообщало «Зеркало недели», «прокурору области Виктору Пшонке был вынесен выговор за «необеспечение надлежащего надзора за расследованием уголовного дела по факту убийства журналиста Игоря Александрова». Об этом Святослав Пискун заявил в парламенте страны».

Кстати, выговор снят? Если снят, то за какие успехи? Что, дело Александрова наконец раскрыто? А как выглядит назначение на одну из высших должностей в правоохранительной системе работника с выговором в личном деле?

Повторю и вопросы из своей статьи четырехлетней давности, поскольку на них ответов также нет:

Правда ли, что по служебной лестнице Виктора Павловича „пихал” его старший брат Николай – член Верховного Суда Украины, личный друг генпрокурора Михаила Потебенько? Правда ли, что придерживаясь этой „доброй” семейной традиции, сам Виктор Пшонка изо всех сил продвигал карьеру своего сына Артема, который в 28 лет уже имел звание в прокуратуре, которое отвечает званию полковника? За какие заслуги? И за какие заслуги Артем Пшонка стал депутатом от Партии регионов и председателем парламентского подкомитета?

Правда ли, что Пискун в августе 2002 года пытался отстранить от должности областного прокурора Пшонку, поскольку имел основания считать, что тот выгораживает настоящих виновников трагической аварии на шахте им. Засядько? Почему ни один из руководителей шахты так и не понес наказания? Правда ли, что от позорной отставки Пшонку спасло лишь заступничество тогдашнего генпрокурора Геннадия Васильева и премьера Виктора Януковича?

Откуда прокурор Виктор Пшонка взял те сотни тысяч гривен, которые он „щедро” дал на строительство в селе Сергеевка Славянского района женского монастыря Свято-Сергиевская обитель и храма при ней? Неужели из прокурорской зарплаты?

К сожалению, складывается впечатление, что имеют основания версии тех обозревателей, которые связывают назначение этого персонажа на должность генпрокурора с намерениями высшей власти непременно расправиться с политическими оппонентами. Ведь это «такие орлы, которые готовы на все».

А как же приличный международный имидж и всякие там евроинтеграции?

Николай Писарчук