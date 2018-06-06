Почему Табачник не хочет международного конкурса по украинскому языку?

Исчезновение Международного конкурса имени Петра Яцика из украинской жизни станет грандиозным скандалом, который вызовет громкий резонанс не только в Украине, но и в мировой диаспоре...XI Международный конкурс по украинскому языку имени Петра Яцика оказался под угрозой срыва. Министерство образования до последнего не издавало приказа о его проведении. Лига украинских меценатов – один из основных организаторов и спонсоров конкурса – засыпала МОН и главного “педагога” Дмитрия Табачника письмами с просьбой не медлить. Но реакции не было. Тогда написали открытое письмо президенту Януковичу под названием “Остановим антиукраинский шабаш Табачника”. В конце концов почти за неделю до открытия конкурса 1 ноября МОН сообщило региональным управлениям образования о проведении конкурса Петра Яцика. Правда, в этот раз появился не приказ Табачника, а лишь письмо, то есть бумага, которая имеет рекомендательный характер, не обязательный для выполнения.

Об истории конкурса

Десять лет назад бизнесмен из Торонто украинского происхождения Петр Яцик, тогдашний президент Лиги украинских меценатов, предложил Министерству образования Украины на средства меценатов проводить соревнование по украинскому языку во всех уголках мира, где живут украинцы. Такие соревнования были призваны поднять престиж украинского языка.

Конкурс имени Петра Яцика зарегистрировали в Минюсте, среди организаторов значились Минобразования и Лига украинских меценатов при участии также Минкультуры, Минобороны и МИД.

И десять лет подряд в 20-30 странах мира школьники и студенты соревновалась за звание лучшего знатока украинского языка. Конкурс проходил даже в Китае и Финляндии. В Петропавловске-Камчатском, где нет даже украинской воскресной школы, но все же проживают украинцы, юные знатоки языка не писали произведений и диктантов, но соревновались в искусстве исполнения украинских песен и декламации стихотворений. Ученики по всем украинским городкам и селам готовились к конкурсу им. Яцика тщательнее, чем ко Всеукраинской олимпиаде по украинскому языку. А затем лучшие из лучших в мае получали дипломы и награды в столичном театре им. Ивана Франко. Кстати, церемония проходила на высшем уровне при участии президента – сначала Кучмы, впоследствии Ющенко и первых лиц государства.

– У меня перед глазами стоит такое действо – закрытие конкурса в театре Ивана Франко, и рядом с флагом Украины на сцене - флаги 27 стран мира, где звучит украинский язык, – вспоминает исполнительный директор Лиги украинских меценатов, сопредседатель Координационного совета Международного конкурса по украинскому языку им. П.Яцика Михаил Слабошпицкий. – В конкурсе принимали участие до 5 миллионов человек: школьники, студенты, военные.

Эпистолярная война

Ежегодно в первых числах сентября появлялся приказ министра образования и науки о проведении конкурса имени Петра Яцика. В этом году прошел сентябрь, половина октября, а Табачник все не давал зеленого света. Лига украинских меценатов начала засыпать МОН письмами. Напрасно. Тогда написали открытое письмо Януковичу, под которым подписались, кроме руководства Лиги украинских меценатов, представители украинской интеллигенции – Вячеслав Брюховецкий, Иван Дзюба, Павел Мовчан, Дмитрий Павлычко, Богдан Бенюк, Мария Матиос, Василий Шкляр и др.

“Исчезновение Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика из украинской жизни станет грандиозным скандалом, который вызовет громкий резонанс не только в Украине, но и в мировой диаспоре. Ко всему же, говоря откровенно, такие табачники осложняют ваши отношения, господин президент, с национальной общественностью и всей мировой украинской диаспорой”, – говорилось в письме.

– Я знал, что не может быть так, чтобы министерство никак не среагировало на нашу эпистолярную войну, – рассказывает Слабошпицкий. – И думалось мне, что появится какая-то отписка. И она появилась...

Письмо вместо приказа

Вечером 1 ноября за 8 дней до открытия конкурса на сайте МОН в конце концов появилось письмо Табачника относительно проведения конкурса. Не приказ, а именно письмо.

“МОН напоминает, что в этом году с целью стимулирования ученической и студенческой молодежи к изучению украинского языка и литературы, и в рамках подготовки к празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко, Указом Президента Украины от 30 сентября 2010 года № 928/2010 „Про Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко” основан Международный литературный конкурс ученической и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. Поскольку ответственность за проведение конкурса им. Т. Шевченко возложена на Министерство образования и науки Украины, конкурс им. П. Яцика будет проводиться непосредственно Лигой украинских меценатов по согласованию с Министерством образования и науки Украины”, – говорится в письме.

Выходит, Табачник якобы решил заниматься новым конкурсом, проведение которого еще вилами по воде писано, и в то же время отмежевывается от признанных международных соревнований, своеобразного бренда в поддержку украинскости.

– Министр Табачник, который, очевидно, претендует на роль Герострата, уничтожает то, что было сделано и якобы будет делать свое, – возмущается Слабошпицкий. – Я помню, сколько конкурсов было всевозможных основано. Где они сейчас?.. Когда-то Йосиф Сталин сказал: “Гитлери приходят и уходят, а народ немецкий остается”. Я убежден, табачники приходят и уходят, а украинский язык остается, конкурс останется.

С одной стороны, конкурс якобы легализуется, он централизовано будет проходить. Но письмо министра развязывает руки чиновникам от образования на местах. Если какой-то директор школы или какое-то управление образования будет считать, что дети перегружены или интеллектуально истощены, они могут отказаться от конкурса. Письмо – это только рекомендация, а не обязательство.

– Решение будет приниматься на уровне управлений образования районов и областей, – говорит Слабошпицкий. – Создается такая коллизия, что районное управление образования обязывает школы проводить конкурс, а директор школы, ссылаясь на письмо, может сказать: “А мы не должны проводить...” Но конкурс будет. Другое дело, с какими потерями он пройдет. Мне кажется, этой коллизией Дмитрий Табачник роет себе политическую могилу.

Так откуда шли средства?

Пресс-служба Министерства образования сообщила, что начиная с 2006 года финансирование организационных мероприятий по проведению Международного конкурса знатоков украинского языка имени Петра Яцика “полностью ложилось на плече МОН и государства”. В МОН отметили, что согласно с выводом Главного контрольно-ревизионного управления финансирование конкурса является нарушением действующего законодательства, поскольку такие статьи расходов не предусмотрены в Государственном бюджете Украины.

– Это дезинформация. Непосредственно живых денег МОН на конкурс не тратило, – заверяет Слабошпицкий. – Возможно, где-то они были списаны и значатся в документах как на конкурс, но это гипотеза. Единственное – местные органы власти могли профинансировать обед участников конкурса областного этапа или проезд детей, но на это есть постановление Кабмина от 2008 года, это все легитимно.

По словам Слабошпицкого, ежегодно Лига украинских меценатов дает на организацию и проведение конкурса 127 тысяч долларов, из них 85% – премиальный фонд. Государство только обеспечивало аренду театра им. Франко для торжеств по поводу закрытия конкурса и награждения победителей, и то только последние четыре года.

Отношение Табачника к этому конкурсу как одно из проявлений его политики

– Наступление на этот конкурс – это была одно из звеньев общей теперешней политики, в первую очередь нынешнего министра Табачника. Но, к счастью, многие люди подняли свои голоса в защиту, и министерство покачнулось и легализовало его. Не потому, что они такие хорошие. Просто они понимали, что конкурс все равно будет существовать. Но уже без них, – рассказывает заместитель председателя Национального союза писателей Украины Василий Шкляр.

– Конкурс имени Петра Яцика способствует утверждению государственного языка, повышает авторитет украинского языка среди молодежи, важность хорошего знания языка, предоставляет возможность всем детям – и из сельских школ и из маленьких городков – продемонстрировать свои знания, это способствует их дальнейшей учебе и будущей профессиональной подготовке, – убеждена профессор, заведующая кафедрой украинского языка Киево-Могилянской академии Лариса Масенко. – Этот конкурс хотели сорвать или по крайней мере показать его ненужность, продемонстрировать пренебрежение к нему со стороны министра образования. Но не только к этому конкурсу. Многими своими приказами Табачник продемонстрировал, что не собирается поддерживать государственный язык в сфере образования, а возвращает нас к советским практикам и русификации. Отношение Табачника к этому конкурсу – одно из проявлений его общей нынешней политики.

Кстати, открытие конкурса обычно происходило в разных регионах Украины. В мае 2010 года Николаев торжественно передал эту эстафету Днепропетровщине. Поэтому сначала планировалось, что открытие конкурса состоится 9 ноября в Днепропетровске.

– В Днепропетровске состоится открытие, но Днепропетровск не готов... – рассказывает Слабошпицкий. – И за три недели представители Львовского областного совета пригласили нас и сказали: “Нам безразлично, будет ли разрешение Табачника, или не будет, но мы приглашаем вас открыть XI международный конкурс по украинскому языку на родине Петра Яцика, в селе Верхне Синевидне Сколивского району на Львовщине”. Поэтому теперь половина нашей делегации едет в Верхне Синевидне, а часть – в Днепропетровск.

Анна Ященко