Выборы в Харькове: вопрос жизни и смерти для Регионов

После того, как «сгоревший» компьютер «починили», милиция выставила вокруг членов горизбиркома Харькова вооруженных милиционеров – «уточняли» данные…

О том, что кандидат в мэры Харькова от БЮТ Арсен Аваков победил на выборах мэра Харкова соперника от регионов Геннадия Кернеса, заявили организаторы двух экзит-полов (смотрите здесь здесь ) и сам Арсен Аваков , который проводил параллельный подсчет голосов.

Губернатор области Михаил Добкин поспешил обвинить социологическую компанию GFK, которая показала победу Авакова, в неправдивости данных, и те сегодня подали на него в суд.

Параллельный подсчет голосов – действие по точности и юридической силе совпадающее с подсчетом голосов в избиркомах. Параллельный подсчет служит проверкой правильности подсчета голосов уполномоченными органами и ведется на основании копий протоколов, которые по своей юридической силе равны тем протоколам, которые составляются для теризбиркомов. (В случае с Харьковом – горизбиркома). Это аудит честности ТИК. В умелых юридических руках параллельный подсчет голосов, при наличии копий протоколов всех избиркомов, может стать мощнейшим юридическим инструментом. Результаты параллельного подсчета могут стать основанием для решения Верховного Суда и ЦВК относительно пересчета голосов на округе. (Такой случай был в избирательной практике). По мнению экспертов, параллельный подсчет – самый сильный аргумент для кандидата, который не верит в результаты официального подсчета. И он у господина Авакова есть. Сумел ли он им воспользоваться и можно ли им воспользоваться при нынешней судебной системе, это другой вопрос.

Но любопытно, что, по обнародованным до выборов результатам соцопроса, две трети харьковчан не верили в то, что выборы будут честными. Такого уровня недоверия не дал больше ни один город. Только Харьков.

О роли психбольницы в избирательном процессе

Мы писали о злоупотреблениях властей накануне выборов. В Харькове, как и везде, оппозиция обнаружила тираж «пробных бюллетеней», но не нашла ни одного документа о том, когда и сколько бюллетеней отпечатано, куда они были отгружены и где уничтожены. Возбуждать уголовное дело прокуратура Харькова не стала. Не увидела оснований. Об этом написал в своем блоге сам Аваков.

Любопытно, что уже в день голосования в одной из психбольниц Харькова резко увеличилось количество пациентов, которые, по мнению одного из врачей, были совершенно здоровы. Думаю, это далеко не единственная больница, где нашли свой приют мнимые бюллетени для мнимых больных.

– Избивают наших активистов, нападают на наши агитационные палатки, люди в масках забросали камнями агитавтобус нашего кандидата в одном из районов Харькова. Город наводнен черным пиаром. Ежедневный бюджет антирекламы, направленной против меня лично и кандидатов от «Батькивщины», специалисты оценивают в 50-100 тысяч долларов. Такие деньги ежесуточно выбрасываются на производство роликов, полиграфию, баннеры , – писал в своем онлайн-дневнике кандидат от оппозиции.

Любопытно, что с экранов телевидения ежедневно навязывалось мнение, что по рейтингам Кернес побеждает Авакова. Харьковчанам постоянно повторяли, что население апатично, на выборы не пойдет, на протесты тоже.

К этим выборам Харьков подошел не только с рекордным уровнем недоверия власти. Но и с уникально высоким процентом неопределившихся. Треть харьковчан в опросах независимых компаний заявляла, что не знает, за кого из кандидатов в мэры проголосует. До 2004 года такой процент неопределившихся объясняли тем, что люди боятся признаваться, за кого проголосуют.

Добкин уподобился Путину?

Админресурс админресуром, мы не можем заглянуть ни в душу каждому мнимому больному, ни в его медицинскую карточку. Проголосовали, как проголосовали. В Харькове оказалось полно здоровых людей, которые ради миски похлебки не пойдут в психбольницу ставить галочку напротив одиозного кандидата. Общеизвестно, что день подсчета голосов и перенесение данных протоколов в общий протокол горизбиркомов – самый ответственный момент. Подсчет голосов открывает самые широкие возможности для искривления воли избирателя. Для кандидатов, заинтересованных в правильном результате, - главное проследить, чтобы правильно были зафиксированы цифры. Эти цифры в руках обладателей админресурса имеют свойство меняться в сторону увеличения для провластного кандидата. Как говорилось выше, помочь кандидату от оппозиции тут могут собственные протоколы – копии тех, что отправляются в горизбирком. И мешок с бюллетенями – на крайний случай для пересчета. Как проводился подсчет и перенос голосов в Харькове, - это уже отдельная драма и отдельная история.

Сегодня 3 ноября. Трое суток горизбирком считает голоса Авакова и Кернеса. Тем не менее, 2 ноября Михаил Добкин, губернатор Харьковщины, объявил, что, по результатам, 42% обработанных протоколов лидирует и.о. мэра Геннадий Кернес. Добкин поздравил Кернеса с той же поспешностью, как Путин спешил поздравить Януковича с победой на выборах в 2004 году.

Ведь буквально через пару часов после объявления победителя появилось информация, что компьютер горизбиркома, на котором сводились данные протоколов, сгорел, и данные там не обновлялись с двух часов дня.

Правда, еще через какое-то время Кернес сообщил, что компьютер починили и инцидент «не повлияет на результаты выборов».

После того, как «загоревшийся» компьютер «починили», примерно в 18.00 председатель городской избирательной комиссии Александр Дмитренко подозвал к себе подполковника городского управления МВД Михаила Катану и дал ему распоряжение выставить милицейские посты, оградив доступ кандидатов в депутаты, представителей партий, народных депутатов Украины, официальных наблюдателей и представителей СМИ к сцене, на которой восседает городская комиссия.

За такой плотной оградой легко не только потерять 435 голосов, которые помогли Авакову, но и найти еще две тысячи, которые помогут Кернесу.

(То, что на сцену, где комиссия считала голоса, никого не пускали, нам подтвердил координатор гражданской сети «Опора» Виктория Шевчук).

После того, как милиция начала выполнять незаконное, по мнению народных депутатов и наблюдателей, распоряжение Дмитренко, помешать им попыталась группа наблюдателей от «Зеленой планеты». Правозащитник Евгений Соловьев попытался объяснить представителям милиции, почему требования председателя горизбиркома являются противозаконными. Однако он был сбит с ног лично подполковником милиции.

Как считали бюллетени

Во время подсчета голосов представитель Авакова Игорь Поддубный заявил, что в Харьковской городской избирательной комиссии начался процесс «уточнения» данных протоколов с некоторых избирательных участков.

Представители оппозиции были убеждены, что идет подделка протоколов голосования с отдельных участков. Поддубный проиллюстрировал, как именно проходит само «уточнение» конкретным примером.

– На сцену во Дворце спорта, где заседает ТИК, за стол был приглашен представитель участкома 30302. Он достал какие-то бумаги и начал на них ставить печати. Когда мы попытались вмешаться и выяснить, что он «штампует», этот товарищ бросился бежать», – рассказал Поддубный.

Беглец был пойман и, по словам Поддубного, при нем был обнаружен протокол голосования за кандидатов в мэры Харькова.

«По этому протоколу Аваков буквально на считанные голоса опережает Кернеса. На самом деле, на этом участке преимущество Авакова было подавляющим»,– отметил Поддубный.

Представители Авакова сообщили, что среди документов, которые подаются в Харьковскую городскую избирательную комиссию от избиркомов, отсутствуют протоколы о выборах Харьковского городского головы. В частности, так произошло с документами участка № 30574, где уверенную победу одержал Арсен Аваков. Аваковцы сказали, что горизбирком принял документы без протокола о выборах мэра, и предположили, что потом протокол найдется, но уже с «правильными» данными. Оппозиция говорит, что точно такая же ситуация была с другими документами на участках, где выиграл Аваков.

О том, что в Харьковском горизбиркоме с бюллетенями обращаются не слишком аккуратно, говорит не только «Батькивщина». Ночью после таинственной то ли поломки, то ли пожара представители партии «Зеленая планета» обнаружили в бумажном мешке разорванные упаковки, в которые паковались бюллетени на одном из участков, сообщает МедиаПорт.

Глава ТИК Александр Дмитренко сказал, что это мусор – такого много и под столами у членов избиркома. И попросил дежурившего здесь правоохранителя увести бдительного «зеленофронтовца». Иначе, пообещал он, вызовет наряд милиции.

Представители кандидата на пост мэра Харькова Арсена Авакова подали заявление в городскую избирательную комиссию с просьбой пересчитать голоса на пятидесяти шести избирательных участках. Мотивировали тем, что во время транспортировки бюллетеней и передачи их от участковых избирательных комиссий территориальной избирательной комиссии были зафиксированы грубые нарушения избирательного законодательства, которые носили системный характер. Центральный штаб «Батькивщины» просил защитить победу Арсена Авакова.

Когда мы готовили публикацию, в Харькове в прямом эфире «регионалы» пересчитывали голоса «победившего» Кернеса. Трансляция велась из Харьковского университета радиоэлектроники. Процесс «подсчета» проходил под контролем первого заместителя мэра Александра Кривцова и личного охранника Кернеса.

Пару минут назад появился материал, что Геннадий Кернес таки победил на выборах городского головы.

Интересно, будет ли любить горожан мэр, который знает, что этот город избрал мэром совсем не его?

Елена Мигачева