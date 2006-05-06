ЦИК продлила сроки регистрации некоторым народными депутатами

Центральная избирательная комиссия продлила сроки регистрации народными депутатами Украины для представителя Партии регионов Олега ЦАРЕВА и представителя блока «Наша Украина» Владимира ПОЛЯЧЕНКО до 25 мая и 5 июня соответственно.Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принято сегодня в ходе заседания ЦИК на основании заявлений О.ЦАРЕВА И В.ПОЛЯЧЕНКО.В частности, О.ЦАРЕВ, включенный в избирательный список Партии регионов под

№35, мотивировал свою просьбу пребыванием на стационарном лечении.В.ПОЛЯЧЕНКО, включенный в избирательный список «Нашей Украины» под №32, просил продлить сроки регистрации в связи с состоянием своего здоровья и организационными вопросами.ЦИК сочла указанные причины уважительными и продлила срок подачи документов для регистрации их народными депутатами.Как сообщал УНИАН, Центризбирком по состоянию на 6 мая зарегистрировал 277 из 450 народных депутатов Украины.