Когда грянут парламентские выборы?

Наиболее вероятным, невзирая на полную абсурдность и несоответствие Конституции, выглядит принятие Конституционным судом решения о проведении выборов в 2012 году... Главной интригой ближайших недель, похоже, станет ожидание ответа на вопрос, когда Партия регионов решит провести следующие парламентские выборы. В соответствии с Конституцией 1996 года – в последнюю неделю марта 2011 года, или будет искать возможность отложить их до осени 2012 года. Результаты местных выборов показывают, что они достаточно уверенно контролируют ситуацию в большинстве “регионов” и за счет админресурса могут обеспечить необходимые себе результаты. Но не все так просто...

При какой системе легче фальсифицировать результаты

Во-первых, появляется проблема, по какой схеме их проводить. Это наверное не будет нынешняя система, которая предусматривает выборы исключительно по партийным спискам. В ПР понимают, что в этом случае сами они не получат большинства в парламенте, а договариваться с кем-то им хочется все меньше, ведь партнеры по большинству могут быть слишком капризные и ненадежные. Поэтому скорее всего нас ожидает возвращение к смешанной системе.

Почему не полностью мажоритарной? Дело в том, что при чистой мажоритарной системе выборы переносятся с общеукраинского уровня на уровень отдельных избирательных округов. И фальсификация результатов в наиболее контролируемых регионах ничего не добавляет ПР на общенациональном уровне. Результаты в 105 процентов в Донецкой или Луганской областях никак не приложишь к необходимым голосам, например, в мажоритарном округе в Полтавской или Киевской области. Потому значительно более выгодной для ПР будет именно смешанная система, которая будет давать возможность завышать количество полученных за ПР голосов по партийным спискам в базовых для нее регионах, а в дополнение она будет максимально способствовать своим кандидатам в мажоритарных округах.

Это в конечном итоге может помочь им сформировать контролируемое парламентское большинство.

Хотя для ПР мажоритарщики – отдельная проблема. В большинстве своем это будут достаточно богатые люди, которые будут лоббировать прежде всего собственные интересы и в любой момент могут устроить демарш и проголосовать совсем не так, как нужно на Грушевского или Банковой. Следовательно, с каждым из них придется договариваться в индивидуальном порядке, что может оказаться заданием не менее сложным, чем вести переговоры с партийными бонзами фракций.

Не спасет даже админресурс?

Во-вторых, изменение формата выборов, да и вообще проведение их весной следующего года, делает этот состав парламента мало прогнозируемым и неэффективным. Если придерживаться норм Конституции, то подготовку к парламентским выборам нужно официально объявлять уже в ноябре. То есть политические партнеры ПР – Блок Литвина и коммунисты – очевидно де-факто станут оппозиционными к правительству и его законопроектам и превратятся в “больших защитников” простых людей. А правительству нужно уже в ближайшие недели вносить проект бюджета на 2011 год, который, очевидно, будет не очень популярным. Финансировать наш бюджетный дефицит в тех размерах, который Украина имела в 2009 и 2010 годах, никто в мире не будет, потому расходы придется сокращать очень существенно, что неминуемо зацепит миллионы граждан. При этих условиях проводить выборы для любой власти дело весьма неблагодарное. В такой ситуации даже админресурс и массовые фальсификации могут не сработать.

Отдельная проблема в случае проведения выборов весной возникнет также у значительной части депутатов, которые не смогут попасть в проходные части списков рейтинговых партий, потому их поведение вообще неконтролируемо. Кое-кто вообще может послать своих партийных вождей куда подальше, решая личные вопросы на протяжении периода, который им осталось депутатствовать. Остальные будут заниматься исключительно своей избирательной кампанией, и им будет не до правительственных проблем.

Следовательно, проведение выборов весной следующего года станет значительной головной болью для правительства. Хотя не исключено, что именно на это рассчитывают на Банковой.

Ситуацию “спасет” Конституционный суд?

В то же время для перенесения парламентских выборов путем внесения изменений в Конституцию времени уже нет. Конституционным способом это нужно делать на двух сессиях, а выборы нужно объявлять уже в ноябре. Кроме того, хватит ли для этого голосов? Дело в том, что 300 голосов можно не насобирать даже прибегая к подкупу и давлению. БЮТ и значительная часть НУ-НС не будут соглашаться голосовать за изменения в Конституцию, потому что будут иметь определенные гарантии со стороны как Тимошенко, так и Яценюка и Тигипко, которые очень заинтересованы в конвертации электоральной поддержки в депутатские мандаты для своих политических сил. Учитывая это, такой вариант кажется довольно проблематичным с точки зрения воплощения его в жизнь.

Наиболее вероятным, невзирая на полную абсурдность и несоответствие Конституции, выглядит принятие решения относительно проведения выборов в 2012 году Конституционным судом.

После ряда последних постановлений авторитет этого органа упал ниже плинтуса, поэтому такое решение кажется вполне возможным. Одним неконституционным решением больше, одним меньше, - это не изменит для членов КС абсолютно ничего. Пока еще они довольны жизнью и уверены в своей безнаказанности.

Хватит ли обществу ответственности привлечь их к уголовной ответственности за все, что они уже напринимали с начала года, - это вопрос будущего и, вероятно, неблизкого.

Борис Кушнирук