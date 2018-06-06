Результаты американских местных выборов как повод для украинского оптимизма

Опыт США показывает, чего стоят сегодняшние прогнозы и страшилки на тему безлимитной эпохи «регионалов» в Украине... Ни больное горло, ни указание губернатора, ни приезд мордоворотов из соседнего округа, ни необходимость согласовывать результаты гонки с местным отделением Республиканской или Демократической партии, не мешает территориальным избирательным комиссиям (или как они там) где-то в штате Айдахо или Северной Каролине оперативно объявлять имена победителей на выборах в Конгресс. Поэтому электоральная карта обновляется каждые десять минут в режиме он-лайн.

Результаты гонки были известны заранее, и они подтверждаются – республиканцы, омоложенные ботоксом Чайной партии (Tea Party), отвоевали по меньшей мере 52 места в нижней палате, и получили там большинство. Деморализованные демократы все же удержали из последних сил Сенат. Это также вписывается в послевоенные закономерности – партия Президента как правило теряет и ослабляет свои позиции на промежуточных выборах, на которых избирается Палата Представителей, треть сенаторов и часть губернаторов.

Поэтому особенность американских промежуточных выборов 2 ноября не в перестановках на Капитолийском холме. Они разбили вдеребезги фаталистские прогнозы двухгодичной давности, которые после поражения на президентских выборах пророчили Республиканской партии США маргинализацию и потерю электоральной привлекательности по меньшей мере на десятилетие. Консерваторы-республиканцы, казалось, испепелились в лучах мегазвезды Обами.

За время после триумфальных для демократов выборов 2008 года супернова Президента Обамы потеряла температуру и рейтинг. Выяснилось, что с экономическим кризисом легче бороться на митингах ораторским оружием, чем преодолевать его в кабинетных войнах и на переговорах в Конгрессе. Американцы не отдали должное зацикленности Президента на реформе здравоохранения – свыше 60 их процентов считает, что в разгар экономического кризиса и 10-процентной безработицы все же лучше фокусироваться на спасении экономики, и не только за счет печати триллиона долларов.

Причины ожидаемого поражения демократов можно перечислять долго, однако нас интересует другое – параллели с Украиной. И это не только растущее недоверие американцев к традиционным партиям и усталость от двухпартийной системы. Именно поэтому на подъеме кандидаты от Чайной партии (историческая ссылка на Бостонское чаепитие, которое стало искрой для вооруженного восстания колонистов против короны Британской империи). Пока еще они со своим радикализмом и гипертрофированным невосприятием большого правительства и вашингтонского истеблишмента находятся в пределах Республиканской партии, однако не исключено, что эта ячейка новых республиканцев выкристаллизуется в отдельную самостоятельную партийную структуру. Так же и украинцы находятся в поисках третьей силы – пресытившись БЮТом, переваривая «Регионы» и попробовав на зуб «Сильную Украину» (судя по результатам выборов 31 октября, она по вкусу не пришлась).

Главное же – как оказались в США преувеличенными и нежизнеспособными прогнозы двухгодичной давности о всесилии демократов и импотенции республиканцев, так же запрограммированы на поражение сегодняшние медитации на тему безлимитной эпохи «регионалов» в Украине.

На сегодня уже очевидной является их интеллектуальная вторичность, замещение реформ болтовней и суррогатами, полная зависимость от внешних источников финансирования. Медовый месяц в отношениях с западными спонсорами хотя еще не привел к супружеской ссоре, однако чувства уже охладели. Что же касается России, то медовый месяц уже перешел в стадию пересмотра брачного контракта в пользу более сильного из партнеров. Подождем с год – и НТВ по вечерам будет транслировать расследование из жизни не только белорусского, но и украинского президента.

Выкручивание рук «регионалами» на местных выборах и неестественность их искусственно сформированных большинств в советах Центральной Украины вернутся к ним бумерангом, как вернулись сегодня к демократам США их высокомерие и пренебрежительное отношение к соперникам двухгодичной давности.

В американских условиях боль удара бумерангом амортизируют институционные бамперы. В Украине это может быть больнее.

Станислав Голубенко