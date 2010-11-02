Украинские эксперты оценили выборы как демократические
Зеркало кривое, но отражает правильно
Украинские эксперты оценивают местные выборы как демократические, несмотря на их плохую организацию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«Если выборы - это зеркало демократии, то наше зеркало демократии оказалось где-то кривым, надтреснутым, покореженным, деформированным, но в целом оно отобразило реальные предпочтения избирателей», - сказал директор Киевского института управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.
По его мнению, главный результат выборов - это то, что они оказались конкурентными и демократическими. При этом он отметил, что выборы продемонстрировали проявления политической поляризации общества.
В свою очередь руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО считает, что во время предвыборной кампании у оппозиции была возможность донести до избирателей свою позицию. Однако эксперт отмечает плохую организацию выборов.
Кроме того, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что явка избирателей в 30-50% свидетельствует о том, что в стране нарастает апатия.