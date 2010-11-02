Украинские эксперты оценили выборы как демократические

Украинские эксперты оценивают местные выборы как демократические, несмотря на их плохую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Если выборы - это зеркало демократии, то наше зеркало демократии оказалось где-то кривым, надтреснутым, покореженным, деформированным, но в целом оно отобразило реальные предпочтения избирателей», - сказал директор Киевского института управления им. Горшенина Владимир ФЕСЕНКО.

По его мнению, главный результат выборов - это то, что они оказались конкурентными и демократическими. При этом он отметил, что выборы продемонстрировали проявления политической поляризации общества.

В свою очередь руководитель корпорации стратегического консалтинга «Гардарика» Константин МАТВИЕНКО считает, что во время предвыборной кампании у оппозиции была возможность донести до избирателей свою позицию. Однако эксперт отмечает плохую организацию выборов.

Кроме того, президент аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ считает, что явка избирателей в 30-50% свидетельствует о том, что в стране нарастает апатия.