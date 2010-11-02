Добкин: экзит-пол был преднамеренно искажен

Председатель Харьковской облгосадминистрации, председатель Харьковской облорганизации Партии регионов Михаил ДОБКИН заверяет, что ему было известно о преднамеренном искажении результатов экзит-пола компании Gfk на выборах Харьковского городского председателя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ДОБКИН заявил на пресс-конференции, комментируя результаты экзит-пола компании Gfk, который отдавал победу кандидату от политической партии ВО «Батькивщина» Арсену АВАКОВУ.

«Что касается компании Gfk, обычно всегда есть погрешность, но здесь ситуация несколько другая. Мне было известно, что по заказу политической силы «Единый центр» будет проводиться экзит-пол в Харькове и приблизительно в 12 часов дня я узнал, какие они будут давать конечные результаты для объявления. Я знал, что они будут давать информацию в пользу господина АВАКОВА», - сообщил М.ДОБКИН.

Он объяснил, что представителями Партии регионов «в Московском районе на одном из участков» удалось пообщаться с работниками, которые проводили этот опрос и они сказали, «что здесь одни данные, но они передают несколько другие данные в Киев».

По мнению М.ДОБКИНА, использование данных экзит-полов превратилось в определенную политическую технологию.

«Это определенная технология, технология, которая должна была сработать по определенному сценарию. Давайте говорить о том, что нигде уже в таких масштабах это не работает. Появилась такая модная фишка, экзит-полы, и давай на президентских, на парламентских выборах были. Соревнование экзит-полов было на парламентских выборах, когда 5 или 6 экзит-полов на центральных телеканалах показывали, три в одну сторону показывают, три в другую», - отметил губернатор.

М.ДОБКИН отметил, что пытался по телефону связаться с заказчиками этого экзит-пола Gfk, чтобы разрешить ситуацию, но у него не получилось. При этом губернатор отметил, что экзит-пол не является официальным результатом.

«Экзит-пол – это попытка смоделировать ситуацию, которая будет после подсчета голосов, и никоим образом не последняя инстанция», - подытожил М.ДОБКИН.

Как сообщал УНИАН, М.ДОБКИН заявил, что по данным подсчета всех протоколов с “мокрой печатью” на выборах мэра победил кандидат от Партии регионов Геннадий КЕРНЕС, который опередил кандидата от «Батькивщины» Арсена АВАКОВА на 2 тыс. 726 голосов.

Справка УНИАН. По данным экзит-пола, проведенного компанией Gfk по заказу партии «Единый центр», на выборах Харьковского городского председателя А.АВАКОВ набрал 34,7% голосов, Г.КЕРНЕС - 30,9% голосов. По данным экзит-пола, проведенного социологической группой «Взаимодействие» по заказу Партии регионов, Г.КЕРНЕС набрал 33,4% голосов, А.АВАКОВ - 31,9% голосов. По данным экзит-пола, проведенного Институтом перспектив города, А.АВАКОВ набрал 25,7% голосов, Г.КЕРНЕС - 21,2%.