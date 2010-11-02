Мэром Новоазовска стал кандидат от «Сильной Украины»

В Донецкой области мэром города Новоазовск стал кандидат от партии «Сильная Украина» Олег СИДОРЕНКО.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной организации партии «Сильная Украина».

В сообщении отмечается, что за О.СИДОРЕНКО проголосовали 36,6% избирателей города.

В пресс-службе напомнили, что это второй срок О.СИДОРЕНКО на должности Новоазовского городского председателя, но в 2006 году он шел на эту выборную должность от Партии регионов. В 2010 году на выборах в местные советы он во второй раз получил мандат доверия местных жителей, представляя при этом «Программу реальных дел» партии «Сильная Украина».

На вопрос пресс-службы о том, какие реформы планирует проводить в жизнь на должности городского головы, О.СИДОРЕНКО ответил: «Прежде всего я планирую завершить те проекты, которые были инициированы, но не успели свершится. И сделать еще больше на благо города! Наш прекрасный город Новоазовск нуждается в качественных реформах, направленных на улучшение жизни людей и повышение качества предоставляемых услуг».