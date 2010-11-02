Почти половину из 40 мажоритарных мест в Ровно получит ПР

Почти половину из сорока мажоритарных мест в Ровенском областном совете нового созыва получат представители Партии регионов.

Согласно предварительным данным, которые корреспонденту УНИАН сообщили в областной территориальной избирательной комиссии, депутатские мандаты имеют шанс получить, в частности, председатель облгосадминистрации Василий БЕРТАШ и его заместители Анатолий ЮХИМЕНКО и Юрий КИЧАТЫЙ, а также бывший председатель облгосадминистрации, а сегодня первый заместитель министра регионального развития и строительства Украины Николай СОРОКА и экс-председатель областного совета Даниил КОРИЛКЕВИЧ.

В пяти одномандатных округах победу одержали представители "Батькивщины". Среди них действующий председатель облсовета Александр ДАНИЛЬЧУК, его заместитель Валентин КРОКА, а также заместитель городского председателя Ровно Галина КУЛЬЧИНСКАЯ.

При этом Г.КУЛЬЧИНСКАЯ вместе со "свободовцем" Олегом ОСУХОВСКИМ получила доверие в двух самых больших округах областного центра.

В пяти округах победили кандидаты от партии "Всеукраинский патриотический союз".

В трех - лидерами стали представители Народной партии.